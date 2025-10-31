Заокрет САД према БиХ: Нема Шмита ни ОХР-а, нема осуда, нема пријетњи, а ни пјесме у Сарајеву

Извор:
Ако прочитате у сарајевским медијима да су Бајденова и Трампова политка према БиХ исте, знајте да вас лажу. А мораће спиновати. На данашњој сједници Савјета безбједности говор америчког амбасадора је неупоредив са говором Роберта Вуда из 2023. године. По ко зна који пут споменули су унутрашњи договор, али и нагласили да Америка више не гради нације.
2. новембра 2023. године одржана је сједница Савјета безбједности УН гдје је био присутан Роберт Вуд, амбасадор САД постављен од стране Бајденове администрације. Данас је ту Дороти Шеј, амбасадор Доналд Трампа. Два излагања су слика двије Америке и два односа према БиХ.
У данашњем говору Дороти Шеј, ОХР као ни Кристијан Шмит нису поменути. Наглашена је подршка мисији Алтеа, а још једном је послата снажна порука: Америка више на гради нације, нити снажно интервенише. Поред те снажне поруке, стигла је још једна. "Сада је вријеме за домаћа рјешења која креирају домаћи актери и који представљају три конститутивна народа. Наши посљедњи кораци рефлектују нашу политику", поручила је Шеј.
"Позивамо све народе Босне и Херцеговине да искористе ову прилику да осигурају стабилност, да се одмакну од сталног стања политичке кризе и да изграде сигурнију и просперитетнију будућност", поручила је представница САД-а у УН-у.
Ова порука није ни слична оној коју је двије године послао Бајденов амбасадор. Са много пријетњи, санкција, али и апсолутне подршке Кристијану Шмиту и ОХР.
"Морамо заједно дјеловати како бисмо се супротставили дестабилизирајућим и опасним настојањима Народне скупштине Републике Српске и предсједника Републике Српске Додика, усмјереним на слабљење основних слобода, владавине права и уставних темеља институција земље", рекао је Вуд.
"Високи представник Шмит и његов уред имају пуну подршку Сједињених Америчких Држава и заслужују пуну подршку међународне заједнице у свом раду. Веома цијенимо недавни извјештај високог представника, који је генерални секретар подијелио са Савјетом. Извјештаји високог представника, у складу са праксом и захтјевима резолуције 1031 (1995), од суштинске су важности за информисање међународне заједнице о текућим напорима за обезбјеђење трајне стабилности и просперитета у региону. У свјетлу недавних напада на високог представника, које предводи предсједник Додик, морамо нагласити да Савјет безбједности нема улогу у избору или именовању високог представника то је искључива надлежност Савјета за имплементацију мира", поручио је Вуд. Поређења ради, на ову сједницу Кристијан Шмит није могао ни да је хтио - нису му дозволили.
Ни прошле године није изостала подршка Шмиту и ОХР.
"Сједињене Државе у потпуности подржавају високог представника Кристијана Шмита у његовој способности да користи сва неопходна овлашћења, укључујући бонска овлашћења, све док се не испуне услови из агенде „5+2“", рекао је Џон Кели, амбасадор САД при УН-у 2024. године.
Оквир у којем се говори - мир, демократија, просперитет, остао је исти. Али она суштина није. Ове године изостао је Шмит, изостале су осуде, тешке ријечи и именовања политичара.
