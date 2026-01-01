Logo
Large banner

Макрон се обратио у новогодишњем говору: Све мање људи занима шта има да каже

Извор:

РТ Балкан

01.01.2026

21:45

Коментари:

0
Макрон се обратио у новогодишњем говору: Све мање људи занима шта има да каже
Фото: Tanjug/AP/Manon Cruz

Традиционално обраћање француског предсједника Емануела Макрона пред Нову годину, током протекле ноћи, пратило је укупно 8,9 милиона гледалаца, што је мање у поређењу са претходним годинама, саопштило је данас истраживачко друштво Медиаметр.

То је мање него 2024. године, када је Макрона гледало 9,7 милиона гледалаца, а још мање је него 2023. године када је председника пратило 10,2 милиона гледалаца, преноси Фигаро.

Од 8,9 милиона људи који су гледали Макронов говор уочи дочека, у 20 сати, велика већина - 7,8 милиона били су гледаоци телевизија ТФ1, Франс 2, Франс 3 и М6, пише Танјуг.

Остали гледаоци су пратили ово десетоминутно обраћање на једном од четири телевизијских канала, БФМ, ЛЦИ, Франсинфо или ЦЊуз.

Макроново новогодишње обраћање први пут је 2017. године гледало 11,2 милиона људи.

Подијели:

Тагови:

Емануел Макрон

Француска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио због чега има велике модрице на руци

5 ч

0
Огласила Амбасада Србије у Швајцарској о трагедији на скијалишту

Свијет

Огласила Амбасада Србије у Швајцарској о трагедији на скијалишту

5 ч

0
Свједок испричао детаље ужаса у Швајцарској: Људи су газили преко других да побјегну

Свијет

Свједок испричао детаље ужаса у Швајцарској: Људи су газили преко других да побјегну

5 ч

0
Магла и снијег не помажу: Слом украјинских контранапада на два важна правца

Свијет

Магла и снијег не помажу: Слом украјинских контранапада на два важна правца

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

30

Огласио се Роберто Карлос послије операције

22

02

Кад је боље користити маслац, а кад маргарин?

21

52

Незапамћена трагедија у Швајцарској: Међу страдалима нема држављана БиХ!

21

46

Тринкијери: Рекао сам, не могу послије Жељка

21

45

Макрон се обратио у новогодишњем говору: Све мање људи занима шта има да каже

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner