Макрон се обратио у новогодишњем говору: Све мање људи занима шта има да каже

Извор:
РТ Балкан
01.01.2026
21:45
Традиционално обраћање француског предсједника Емануела Макрона пред Нову годину, током протекле ноћи, пратило је укупно 8,9 милиона гледалаца, што је мање у поређењу са претходним годинама, саопштило је данас истраживачко друштво Медиаметр.
То је мање него 2024. године, када је Макрона гледало 9,7 милиона гледалаца, а још мање је него 2023. године када је председника пратило 10,2 милиона гледалаца, преноси Фигаро.
Од 8,9 милиона људи који су гледали Макронов говор уочи дочека, у 20 сати, велика већина - 7,8 милиона били су гледаоци телевизија ТФ1, Франс 2, Франс 3 и М6, пише Танјуг.
Остали гледаоци су пратили ово десетоминутно обраћање на једном од четири телевизијских канала, БФМ, ЛЦИ, Франсинфо или ЦЊуз.
Макроново новогодишње обраћање први пут је 2017. године гледало 11,2 милиона људи.
