Logo

Цвијановић: Када нема међународног интервенционизма, постоји шанса за унутрашњи договор

31.10.2025

20:00

Коментари:

0
Цвијановић: Када нема међународног интервенционизма, постоји шанса за унутрашњи договор

Радује нас чињеница да су Сједињене Америчке Државе направиле заокрет у спољној политици према Републици Српској, а посебно нас радује да се САД, слиједећи политику предсједника Доналда Трампа, неће више мијешати у изградњу нација и држава у иностранству и организацију живота појединих народа или држава, рекла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

- Самим тим кад немате такву врсту међународног интервенционизма, можете да видите и неку шансу за унутрашњи договор - истакла је Цвијановићева.

Додик - интервју атв

Република Српска

Додик о сједници СБ УН: Трамп проводи оно што говори, захвалност Русији и Кини

Оно што ју је посебно разочарало током данашњег засједања СБ УН јесте чињеница да је Европска унија изразила подршку мисији високог представника.

- Ми смо очекивали да је Европска унија успјела да заузме своје партнерско мјесто у односима са БиХ. Крити се иза високих представника није политика Европске уније. Ако није политика Европске уније таква на неким другим мјестима, зашто би она била таква када је у питању БиХ - нагласила је Цвијановић.

Како каже, у једној таквој изјави, она је препознала недостатак визије према БиХ.

Наступ предсједавајућег Предсједништва БиХ Жељка Комшића на засједању Савјета безбједности УН Цвијановићева је окарактерисала као још један у низу доказа да спољна политика не функционише.

- Комшић је презентовао своје визије и своје политичке ставове који немају везе са ставовима БиХ. Ствари се могу поправити једино ако се вратимо у уставне оквире или да дигнемо руке од свега - закључила је Цвијановићева.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Савјет безбједности УН

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Цвијановић: Комшић говорио искључиво у своје име

БиХ

Цвијановић: Комшић говорио искључиво у своје име

4 ч

3
Elmedin Konakovic

БиХ

Жесток удар на Конаковића: Странку му напустило седам одборника

4 ч

1
Шмит извисио у Њујорку - Од снажне подршке до "који ОХР"?

БиХ

Шмит извисио у Њујорку - Од снажне подршке до "који ОХР"?

4 ч

0
Илић: Дијалог једини легитимни пут за рјешавање унутрашњих проблема

БиХ

Илић: Дијалог једини легитимни пут за рјешавање унутрашњих проблема

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

30

Епилог скандала у Турској: Суспендовано 149 судија

22

29

Умро глумац Чеки Каријо

22

22

Више повријеђених у експлозији у нафтној рафинерији

22

16

Прекинута пауза од 33 године: Трамп наредио нуклеарне пробе

22

13

Ова врста није виђена 40 година: Плијен јури по тлу, па скоче на њега попут вука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner