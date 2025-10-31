Цвијановић: Када нема међународног интервенционизма, постоји шанса за унутрашњи договор

31.10.2025
20:00
Коментари:0
Радује нас чињеница да су Сједињене Америчке Државе направиле заокрет у спољној политици према Републици Српској, а посебно нас радује да се САД, слиједећи политику предсједника Доналда Трампа, неће више мијешати у изградњу нација и држава у иностранству и организацију живота појединих народа или држава, рекла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
- Самим тим кад немате такву врсту међународног интервенционизма, можете да видите и неку шансу за унутрашњи договор - истакла је Цвијановићева.
Република Српска
Додик о сједници СБ УН: Трамп проводи оно што говори, захвалност Русији и Кини
Оно што ју је посебно разочарало током данашњег засједања СБ УН јесте чињеница да је Европска унија изразила подршку мисији високог представника.
- Ми смо очекивали да је Европска унија успјела да заузме своје партнерско мјесто у односима са БиХ. Крити се иза високих представника није политика Европске уније. Ако није политика Европске уније таква на неким другим мјестима, зашто би она била таква када је у питању БиХ - нагласила је Цвијановић.
Како каже, у једној таквој изјави, она је препознала недостатак визије према БиХ.
Наступ предсједавајућег Предсједништва БиХ Жељка Комшића на засједању Савјета безбједности УН Цвијановићева је окарактерисала као још један у низу доказа да спољна политика не функционише.
- Комшић је презентовао своје визије и своје политичке ставове који немају везе са ставовима БиХ. Ствари се могу поправити једино ако се вратимо у уставне оквире или да дигнемо руке од свега - закључила је Цвијановићева.
