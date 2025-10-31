Logo

Додик о сједници СБ УН: Трамп проводи оно што говори, захвалност Русији и Кини

31.10.2025

19:45

Додик о сједници СБ УН: Трамп проводи оно што говори, захвалност Русији и Кини
Фото: АТВ

Предсједник САД Доналд Трамп проводи оно што говори, а Република Српска је захвална Русији и Кини на досљедним ставовима, рекао је предсједник Милорад Додик, коментаришући сједницу Савјета безбједности УН.

Додик је истакао да је промијењен однос у глобалним питањима.

- Трампова администрација је у историјској борби против глобалистичког приступа који је уништавао нације државе и идентитета. Представник Америке је поновио ријечи Трампа: "Нећемо више да се бавимо изградњом нација и држава. Ми желимо мир и да унутрашњи фактори о томе разговарају. САД више неће интервенисати у државама." То је оно што смо хтјели чути. То само показује да Трамп проводи оно што говори - навео је Додик.

Истакао је да су Руси и Кинези били досљедни, али и да су друге државе биле умјереније него раније.

- Одлично су говорили и представници Србије и Хрватске. Ово је била сјајна прилика да видимо колико је пропала БиХ - рекао је Додик.

Коментарисао и наступ предсједавајућег Предсједништва БиХ Жељка Комшића.

- Спољна политика БиХ се представља тако што Жељко Комшић каже "ја мислим"! Па шта нас брига шта он мисли. Предсједништво утврђује вањску политику, а сада није утврдило шта ће рећи у Њујорку. Преварио је Савјет безбједности и читав свијет. Чак шта више нама одговора да се види колики су они рушитељи тог једно важног сегмента представља БиХ на међународном плану. И то они феноменално раде, и то је вечерас урадио Комшић - навео је Додик.

Истакао је да је могуће да Република Српска уђе у дијалог.- Предложићу Жељки Цвијановић да окупи негдје у Бањалуци политичке партије из цијеле БиХ и да отпочнемо дијалог. Ако неће, у реду. Ако хоћете да имате спољну политику БиХ, онда је вратите у уставне оквире, иначе ћемо имати стално ситуацију да лажу цијели свијет - закључио је Додик, а преноси РТРС.

