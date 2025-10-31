Министар Каран ручао са студентима: Обезбиједити што квалитетније услове

Извор:
У студентском центру ''Никола Тесла'' данас живље него обично, министар Синиша Каран ручао је са студентима, разговарао с њима о свакодневници у дому и погледао како изгледа њихов живот између предавања и обавеза.
У студентском центру кажу да студентима желе обезбиједити што квалитетније услове, али вез повећања трошкова. Цијене оброка остају исте, а након санације трећег павиљон, капацитет студената је 1250, који је незнатно смањен како би собе биле пространије, а заједнички простор пространији.
"У наредном периоду ћемо задржати цијену исхране на 3КМ, доручак ће остати 60 пфенинга, ручак 1,40 и вечера 1КМ и то је разлог због кога на неки начин смо забранили студентима исхрану у собама. Оно што је битно напоменути је да је смјештај захваљујући Влади РС и ове календарске школске године је бесплатан за све студенте који редовно уписују годину и то је оно чиме се ми поносимо, и наравно да ћемо радити на безбједности свих студената који се налазе у нашој установи", рекао је Драгослав Топић, директор студентског центра ''Никола Тесла''.
Министар Каран поручио је да студенти остају у фокусу рада ресорног министарства и Владе Српске, јер управо они представљају будуће носиоце развоја и одговорности у друштву.
"Студенти су нешто што је је наша централна тема, централна пажња нашег министарства, наше владе, јер ће они сутра бити министри директори и заузимати ваше позиције јер ће они водити републику српску сутра. Да омогућимо свим нашим студентима и нашем наставном особљу да имају адекватне просторе за рад и да о томе не требају да размишљају", рекао је Синиша Каран, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске.
Посјета министра Студентском центру је још једна потврда подршке коју Влада Српске пружа академској заједници. Циљ је, поручено је, да се студентима обезбиједе што бољи услови за живот, учење и развој, јер су управо они темељ будућности.
