Шулић у Истанбулу представио туристичке потенцијале Српске

Извор:
СРНА
31.10.2025
15:58
Коментари:0
Министар трговине и туризма Републике Српске Денис Шулић представио је данас на евроазијском економском форуму у Истанбулу туристичку понуду и развојне потенцијале туризма Српске.
Шулић је током другог дана форума истакао да туризам није само дјелатност, већ и мост који спаја људе, културе и заједничке вриједности, саопштено је из ресорног министарства.
Он је нагласио да развој туризма значи улагање у инфраструктуру, али људе и традицију, а да Република Српска уз изузетну природну разноврсност и богатства, нуди и јединствен доживљај гостопримства, традиције и културе.
БиХ
Кина у Савјету безбједности: Народ у БиХ треба да рјешава своје проблеме
На маргинама форума Шулић се састао са предсједником Трговинске куће Татарстана Рамилом Мављутовим и татарстанским инвеститором Албертом Шигабутдиновим, са којима је разговарао о могућностима сарадње двије земље.
Шулић се, такође, састао и са директором Фонда за развој Краснодарског краја Иљом Шакаловим, те Урсом Ункауфом из Удружења за економски развој и спољнотрговинску сарадњу Њемачке и представницима Фондације Росконгрес.
Верона евроазијски економски форум одржава се у организацији Фондације Росконгрес.
БиХ
1 ч0
Република Српска
1 ч0
БиХ
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
46
16
42
16
36
16
30
16
26
Тренутно на програму