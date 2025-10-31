Logo

Шулић у Истанбулу представио туристичке потенцијале Српске

СРНА

31.10.2025

15:58

Шулић у Истанбулу представио туристичке потенцијале Српске
Фото: Срна

Министар трговине и туризма Републике Српске Денис Шулић представио је данас на евроазијском економском форуму у Истанбулу туристичку понуду и развојне потенцијале туризма Српске.

Шулић је током другог дана форума истакао да туризам није само дјелатност, већ и мост који спаја људе, културе и заједничке вриједности, саопштено је из ресорног министарства.

Он је нагласио да развој туризма значи улагање у инфраструктуру, али људе и традицију, а да Република Српска уз изузетну природну разноврсност и богатства, нуди и јединствен доживљај гостопримства, традиције и културе.

Кина-Ун-СБ БиХ

БиХ

Кина у Савјету безбједности: Народ у БиХ треба да рјешава своје проблеме

На маргинама форума Шулић се састао са предсједником Трговинске куће Татарстана Рамилом Мављутовим и татарстанским инвеститором Албертом Шигабутдиновим, са којима је разговарао о могућностима сарадње двије земље.

Шулић се, такође, састао и са директором Фонда за развој Краснодарског краја Иљом Шакаловим, те Урсом Ункауфом из Удружења за економски развој и спољнотрговинску сарадњу Њемачке и представницима Фондације Росконгрес.

Верона евроазијски економски форум одржава се у организацији Фондације Росконгрес.

Денис Шулић

Република Српска

Ministarstvo trgovine i turizma

Istanbul

Turska

