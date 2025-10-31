Logo

Минић: Напредак у раду "Шума Српске", али још недовољан

Извор:

СРНА

31.10.2025

15:34

Коментари:

0
Минић: Напредак у раду "Шума Српске", али још недовољан
Фото: Срна

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да у функционисању "Шума Републике Српске" има значајног напретка, али да то још није довољно, те да ће сви који лоше раде у шумским газдинствима одговарати.

"Морамо се домаћински понашати. Тренутно имамо солидну потражњу дрвношумског сортимента, добру цијену пелета, коју Влада Републике Српске није хтјела да ограничи. Постоје сви услови да до краја ове године буде остварен пословни резултат који је обећан", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.

Он је истакао да би у понедјељак, 3. новембра, требало да буде одржан још један састанак представника Синдиката, ресорног министарства и "Шума Републике Српске".

Милорад Додик и Александар Вулин

Република Српска

Додик са Вулином: Српску и Србију нико неће посвађати

"Директор `Шума` ме је информисао да у једном или два шумска газдинства плата касни два мјесеца. Када је ријеч о отпремнинама, мора се видјети колико ће радника исказати спремност за ово", додао је Минић.

Саво Минић

Šume Srpske

Република Српска

16

46

Бивши премијер Албаније Фатос Нано преминуо у 73. години

16

42

За АТВ се огласио суд о поступку претученог малољетника из Требиња

16

36

Домаће средство од 2 састојка је права магија за ваш дом

16

30

Небензја: Многе одлуке су биле против Срба, Шмит је узрочник безакоња

16

26

Заокрет САД према БиХ: Нема Шмита ни ОХР-а, нема осуда, нема пријетњи, а ни пјесме у Сарајеву

