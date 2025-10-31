Минић: Напредак у раду "Шума Српске", али још недовољан

Извор:
СРНА
31.10.2025
15:34
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да у функционисању "Шума Републике Српске" има значајног напретка, али да то још није довољно, те да ће сви који лоше раде у шумским газдинствима одговарати.
"Морамо се домаћински понашати. Тренутно имамо солидну потражњу дрвношумског сортимента, добру цијену пелета, коју Влада Републике Српске није хтјела да ограничи. Постоје сви услови да до краја ове године буде остварен пословни резултат који је обећан", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
Он је истакао да би у понедјељак, 3. новембра, требало да буде одржан још један састанак представника Синдиката, ресорног министарства и "Шума Републике Српске".
