Тадић: Они који су изгласали одлуку о преговарачу настављају Шмитову политику

Глас Српске

31.10.2025

14:16

Шмитови савезници у Представничком дому, потпуно свјесни да је пропало све што су до сада радили, желе иза себе оставити што више проблема, оцијенио је за "Глас" правник Огњен Тадић коментаришући синоћњу сједницу у Сарајеву на којој је донијета одлука да преговарача са ЕУ бира Представнички дом.

"Неуставним избором преговарача хоће да искомпликују питање европских интеграција, па да се БиХ непотребно бави тиме ко заправо преговара у њено име, умјесто да се бави самим преговорима. То је наставак политике успоравања европских интеграција коју су на прољеће 2024. године озваничили Мајкл Марфи и Кристијан Шмит поништавајући у том тренутку дотадашњи напредак постигнут на основу унутрашњег договора у БиХ и непосредног договора са Бриселом. Очито је да су били фрустрирани тиме што Шмит у свему томе није имао било какву улогу или значај. Они који су гласали за јучерашњу одлуку о преговарачу заправо само настављају такву Шмитову политику и ометају европске интеграције" казао је Тадић.

Тобиас Тајх

Свијет

Њемачки АфД поздравља укидање санкција Додику; Тајх: ЕУ да преиспита свој став према Српској

Таг:

Огњен Тадић

Коментари (0)
