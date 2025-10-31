Њемачки АфД поздравља укидање санкција Додику; Тајх: ЕУ да преиспита свој став према Српској

31.10.2025
Њемачка странка АфД поздравила је одлуку америчке администрације да укине санкције предсједнику Републике Срспке Милораду Додику, позивајући Европску Унију да "преиспита свој став према Републици Српској".
У саопштењу странке, посланик у Бундестагу и члан Одбора за питања Европске уније Тобиас Тајх рекао је како укидање америчких санкција против Милорада Додика представља одавно потребну корекцију ранијих погрешних одлука.
- Показује да притисак и мијешање нису основа за стабилност на Западном Балкану. Политичка неслагања не смију се рјешавати санкцијама, а вањска политика треба да се заснива на дијалогу и поштовању, а не на казненим мјерама - мишљења је он.
- Ко у овој земљи жели стабилност у БиХ, мора поштовати уставне надлежности свих конститутивних народа - каже Тајх.
Навео је и како је одлука Сједињених Америчких Држава истовремено сигнал Европској унији да преиспита свој став према Републици Српској.
Република Српска
Додик: Хвала Трампу, знали смо да ће се укидање санкција једног дана десити
- Умјесто да наставља с неуспјелим протекторатским моделом, ЕУ би напокон требала поштовати дејтонски устав и преговарати с Бањалуком на равноправној основи - истиче он.
На крају је закључио како клуб посланика АфД-а изричито поздравља овај корак.
- То је знак повратка политичке разборитости и дипломатске мудрости у односу према мањим народима. Грађани БиХ заслужују самоодређење, а не туторство - каже Тајх.
