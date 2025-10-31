Logo

Њемачки АфД поздравља укидање санкција Додику; Тајх: ЕУ да преиспита свој став према Српској

31.10.2025

13:55

Тобиас Тајх
Фото: Instagram/tobiasteich_by

Њемачка странка АфД поздравила је одлуку америчке администрације да укине санкције предсједнику Републике Срспке Милораду Додику, позивајући Европску Унију да "преиспита свој став према Републици Српској".

У саопштењу странке, посланик у Бундестагу и члан Одбора за питања Европске уније Тобиас Тајх рекао је како укидање америчких санкција против Милорада Додика представља одавно потребну корекцију ранијих погрешних одлука.

- Показује да притисак и мијешање нису основа за стабилност на Западном Балкану. Политичка неслагања не смију се рјешавати санкцијама, а вањска политика треба да се заснива на дијалогу и поштовању, а не на казненим мјерама - мишљења је он.

- Ко у овој земљи жели стабилност у БиХ, мора поштовати уставне надлежности свих конститутивних народа - каже Тајх.

Навео је и како је одлука Сједињених Америчких Држава истовремено сигнал Европској унији да преиспита свој став према Републици Српској.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Хвала Трампу, знали смо да ће се укидање санкција једног дана десити

- Умјесто да наставља с неуспјелим протекторатским моделом, ЕУ би напокон требала поштовати дејтонски устав и преговарати с Бањалуком на равноправној основи - истиче он.

На крају је закључио како клуб посланика АфД-а изричито поздравља овај корак.

- То је знак повратка политичке разборитости и дипломатске мудрости у односу према мањим народима. Грађани БиХ заслужују самоодређење, а не туторство - каже Тајх.

Милорад Додик

Њемачка

