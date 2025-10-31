Logo

Европол писао БиХ због пљачке Лувра

Извор:

Агенције

31.10.2025

13:13

Коментари:

0
Европол писао БиХ због пљачке Лувра
Фото: Tanjug/AP/Thomas Padilla

Агенција Европске уније за сарадњу у спровођењу закона Европол информисао је полицијске агенције у Босни и Херцеговини да је међу ухапшенима који су осумњичени за пљачку свјетски познатог музеја Лувр у Паризу и један држављанин БиХ.

За сада није послат његов идентитет. Очекује се да би то могло да се деси у наредним данима.

О свему мора бити упознато и Министарство спољних послова БиХ, као и Интерпол у Сарајеву.

Чека се идентитет

Али, осим информације Европола, бх. полицијске агенције немају друге податке. У информацији се наводи да је ријеч о мушкарцу који је поријеклом из Херцеговине.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Шмиту дани у БиХ одбројани

Француска телевизијска станица "БФМ" пренијела је јуче да је ухапшено још пет осумњичених у вези с пљачком музеја Лувр у Паризу. Осим бх. држављана, међу ухапшенима су и појединци из других земаља Западног Балкана. Идентитети нису објављени.

Хапшење се догодило у паришкој регији касно у сриједу, додајући да се сумња да је међу њима и главни осумњичени за пљачку чувеног музеја, пренио је "ББЦ".

Међу њима се налази и главни осумњичени, потврдила је паришк тужилац Лаура Беку, преноси АФП.

"Постоји ДНК који га, према нашем мишљењу, директно повезује с почињеном крађом“, изјавила је Беку, додавши да се истрага убрзано одвија и да су у току нова испитивања и претреси.

Украдени драгуљи нису нађени

Двојица мушкараца ухапшених прошлог викенда због сумње да су провалили у музеј кроз прозор на спрату и украли драгоцјене предмете "дјелимично су признали" своју умијешаност у пљачку, саопштио је у сриједу паришки тужилац.

Додаје да је у пљачку било укључено више од четири особе.

Policija FBiH

Хроника

Хорор: Откривено колико су монструми плаћали за односе с малољетницама

Он је такође истакао како раде на максимуму својих могућности како би се овај случај што прије ријешио.

Међутим, украдене драгоцјености још увијек нису пронађене, пише "Рапорт".

Подијели:

Тагови:

Пљачка

Крађа

Luvr

Париз

Evropol

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кугла смрти

Наука и технологија

Научници открили хорор: Кугла смрти пеца плијен

32 мин

0
Петар Шарић треба помоћ добрих људи, за наставак лијечења потребно 160.000 евра

Друштво

Петар Шарић треба помоћ добрих људи, за наставак лијечења потребно 160.000 евра

37 мин

0
Хаос у Бриселу: Има рањених у сукобу криминалних група

Свијет

Хаос у Бриселу: Има рањених у сукобу криминалних група

39 мин

0
Није се десило: Опозиција најавила да ће СНСД гласати за буџет БиХ

Република Српска

Није се десило: Опозиција најавила да ће СНСД гласати за буџет БиХ

43 мин

0

Више из рубрике

Захарова објаснила шта је кључно за окончање украјинског сукоба

Свијет

Захарова објаснила шта је кључно за окончање украјинског сукоба

33 мин

0
Хаос у Бриселу: Има рањених у сукобу криминалних група

Свијет

Хаос у Бриселу: Има рањених у сукобу криминалних група

39 мин

0
Још једна велика пљачка послије Лувра: Лопови однијели злато вриједно 12 милиона евра

Свијет

Још једна велика пљачка послије Лувра: Лопови однијели злато вриједно 12 милиона евра

1 ч

0
Ерол Маск: Зеленски је лоша украјинска шала

Свијет

Ерол Маск: Зеленски је лоша украјинска шала

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

26

ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

13

26

Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

13

21

Добре вијести за љубитеље Аудија

13

19

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

13

17

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner