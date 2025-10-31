Европол писао БиХ због пљачке Лувра

Извор:
31.10.2025
Агенција Европске уније за сарадњу у спровођењу закона Европол информисао је полицијске агенције у Босни и Херцеговини да је међу ухапшенима који су осумњичени за пљачку свјетски познатог музеја Лувр у Паризу и један држављанин БиХ.
За сада није послат његов идентитет. Очекује се да би то могло да се деси у наредним данима.
О свему мора бити упознато и Министарство спољних послова БиХ, као и Интерпол у Сарајеву.
Али, осим информације Европола, бх. полицијске агенције немају друге податке. У информацији се наводи да је ријеч о мушкарцу који је поријеклом из Херцеговине.
Француска телевизијска станица "БФМ" пренијела је јуче да је ухапшено још пет осумњичених у вези с пљачком музеја Лувр у Паризу. Осим бх. држављана, међу ухапшенима су и појединци из других земаља Западног Балкана. Идентитети нису објављени.
Хапшење се догодило у паришкој регији касно у сриједу, додајући да се сумња да је међу њима и главни осумњичени за пљачку чувеног музеја, пренио је "ББЦ".
Међу њима се налази и главни осумњичени, потврдила је паришк тужилац Лаура Беку, преноси АФП.
"Постоји ДНК који га, према нашем мишљењу, директно повезује с почињеном крађом“, изјавила је Беку, додавши да се истрага убрзано одвија и да су у току нова испитивања и претреси.
Двојица мушкараца ухапшених прошлог викенда због сумње да су провалили у музеј кроз прозор на спрату и украли драгоцјене предмете "дјелимично су признали" своју умијешаност у пљачку, саопштио је у сриједу паришки тужилац.
Додаје да је у пљачку било укључено више од четири особе.
Он је такође истакао како раде на максимуму својих могућности како би се овај случај што прије ријешио.
Међутим, украдене драгоцјености још увијек нису пронађене, пише "Рапорт".
