Петар Шарић треба помоћ добрих људи, за наставак лијечења потребно 160.000 евра

31.10.2025
12:55
Коментари:0
Петар Шарић (19) из Бањалуке треба помоћ добрих људи за наставак лијечења у Бечу. Овај храбри младић јуче је први дан био у шетњи.
Иако осталима "шетња" представља свакодневницу, за Петра је она борба за живот.
Њему је крајем августа ове године дијагностификована малигна болест. Ријеч је о нетипичном облику саркома који је врло агресиван и захтијева лијечење у специјалним клиникама и с љекарима који су се сусретали с овом болешћу.
Петрова мајка Рада Шарић апелује на све људе добре воље да помогну њеном сину у борби за живот и изљечење.
Нажалост његов живот данас "кошта" 160.000 евра, колико је потребно за наставак примања хемотерапије.
– Петар је јуче био у мало дужој шетњи градом. Напредак је видљив сваким даном, али борба још траје. За наставак лијечења у Аустрији потребне су велике паре, свака помоћ значи много. Хвала свима који су уз Петра и који вјерују у његово оздрављење. Свака донација, сваки позив, свака порука подршке и свака подјела овог апела значе корак ближе оздрављењу – рекла је његова мајка.
Активан је хуманитарни број 17114 и важи за све оператере у БиХ.
Помоћ можете уплатити и путем Paypala и GoFundme: https://lnk.bio/PetarSaricDonacije.
Рада Шарић
Краља Петра И Карађорђевића 3, Бања Лука
Рачун: 5620998172455649
Банка: НЛБ Банка а.д. Бања Лука
Девизне уплате (EUR, USD, GBP, CHF...):
IBAN: БА395620998219441770
Прималац: Рада (Миодраг) Шарић
Адреса: Краља Петра И Карађорђевића 3, 78000 Бања Лука
SWIFT/BIC: RAZBBA22
Банка: НЛБ Банка а.д. Бања Лука
Адреса банке: Милана Тепића 4, 78000 Бања Лука, БиХ
НЛБ Комерцијална Банка а.д. Београд
SWIFT/BIC: КOBBRSBGXXX
Најновије
Најчитаније
13
26
13
26
13
21
13
19
13
17
Тренутно на програму