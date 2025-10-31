Logo

Петар Шарић треба помоћ добрих људи, за наставак лијечења потребно 160.000 евра

31.10.2025

12:55

Петар Шарић треба помоћ добрих људи, за наставак лијечења потребно 160.000 евра
Фото: Društvene mreže

Петар Шарић (19) из Бањалуке треба помоћ добрих људи за наставак лијечења у Бечу. Овај храбри младић јуче је први дан био у шетњи.

Иако осталима "шетња" представља свакодневницу, за Петра је она борба за живот.

Њему је крајем августа ове године дијагностификована малигна болест. Ријеч је о нетипичном облику саркома који је врло агресиван и захтијева лијечење у специјалним клиникама и с љекарима који су се сусретали с овом болешћу.

Петрова мајка Рада Шарић апелује на све људе добре воље да помогну њеном сину у борби за живот и изљечење.

Нажалост његов живот данас "кошта" 160.000 евра, колико је потребно за наставак примања хемотерапије.

– Петар је јуче био у мало дужој шетњи градом. Напредак је видљив сваким даном, али борба још траје. За наставак лијечења у Аустрији потребне су велике паре, свака помоћ значи много. Хвала свима који су уз Петра и који вјерују у његово оздрављење. Свака донација, сваки позив, свака порука подршке и свака под‌јела овог апела значе корак ближе оздрављењу – рекла је његова мајка.

Активан је хуманитарни број 17114 и важи за све оператере у БиХ.

Помоћ можете уплатити и путем Paypala и GoFundme: https://lnk.bio/PetarSaricDonacije.

Уплате из БиХ:

Рада Шарић

Краља Петра И Карађорђевића 3, Бања Лука

Рачун: 5620998172455649

Банка: НЛБ Банка а.д. Бања Лука

Девизне уплате (EUR, USD, GBP, CHF...):

IBAN: БА395620998219441770

Прималац: Рада (Миодраг) Шарић

Адреса: Краља Петра И Карађорђевића 3, 78000 Бања Лука

SWIFT/BIC: RAZBBA22

Банка: НЛБ Банка а.д. Бања Лука

Адреса банке: Милана Тепића 4, 78000 Бања Лука, БиХ

Уплате из Србије (РСД):

НЛБ Комерцијална Банка а.д. Београд

SWIFT/BIC: КOBBRSBGXXX

