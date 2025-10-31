У најави већа примања за родитеље његоватеље

Извор:
Дом народа ФБиХ подржао измјене Закона о родитељима његоватељима. Више права, веће накнаде и шира подршка породицама с дјецом с потешкоћама.
Представнички дом одредио је јавну расправу о овом тексту у трајању од 30 дана, прије него што буде упућен у даљњу процедуру Влади ФБиХ као предлагачу, а потом и Парламенту на коначно изјашњавање.
Предлагач у образложењу наводи да измјене и допуне садрже укупно 11 чланака којима се настоји унаприједити постојеће законско рјешење и отклонити уочене потешкоће у примјени.
Измјене и допуне односе се на појам и статус родитеља његоватеља, услове за признавање тог статуса, као и разлоге за његово непризнавање.
Такође се уређују престанак статуса те покретање поступка за признавање статуса родитеља његоватеља, као и евиденција особа којима је тај статус признат.
Једна од измјена односи се на прецизно дефинисање категорија сродника који, у контексту примјене овог прописа, могу стећи статус родитеља његоватеља.
Прописано је да тај статус могу остварити брачни или ванбрачни партнер, дијете или пасторак, те крвни сродници. Уз то, код сродника као родитеља његоватеља прописано је постојање заједничког домаћинства као услова за стицање статуса.
Надаље, ванбрачна заједница изједначена је с брачном, а предложеним измјенама омогућено је да статус родитеља његоватеља могу стећи и родитељи чија су дјеца укључена у образовни систем, независно од тога колико сати проводе у школи или предшколској установи.
Предлагач напомиње да ће, због фискалних ефеката које ће измјене и допуне Закона о родитељима његоватељима имати на буџет Федерације БиХ, бити потребно осигурати додатна финансијска средства.
На темељу предложених измјена и допуна, очекује се повећање броја корисника права за око 25 одсто, наводи "Јабука.тв".
С обзиром на то да је приликом исплате за децембар 2024. године евидентирано 1.576 корисника права на новчану накнаду родитељу његоватељу, процјењује се да би тај број, у случају усвајања предложених измјена, могао порасти на око 2.000 корисника.
