Logo

Ово су обичаји и вјеровања на Митровске задушнице

31.10.2025

10:32

Коментари:

0
Ово су обичаји и вјеровања на Митровске задушнице
Фото: ATV

Православни хришћани обиљежиће сутра Митровске задушнице, које падају уочи празника Светог великомученика Димитрија.

На Задушнице се у црквама служи Света литургија и парастос на којем свештеник вином прелива жито, а послије службе се обилазе гробља.

На гробовима се прислужују свијеће, а свештеници служе појединачне парастосе и читају молитве за преминуле. Ако није могуће отићи на гроб покојника, њима се служи помен у цркви.

Према учењу Цркве, на Задушнице се вјерници моле у храмовима и на гробљима за покој душа умрлих, а чине и милостињу.

У црквеној години постоје четири општа задушна дана: Задушнице пред Васкршњи пост /уочи почетка Великог поста/, Духовске задушнице /уочи празника Свете Тројице/, Михољске задушнице /уочи Михољдана/ и Митровске задушнице /уочи Митровдана/.

Predavanje Vizantija

Култура

Предавање о Византији у VIII вијеку

Задушнице увијек падају у суботу, када се организују и богослужења посвећена упокојенима, јер је Христос дан уочи Васкрсења, које се увијек слави у нед‌јељу, провео у гробу.

У цркви се на Задушнице помињу и ријечи Светог Јована Златоустог, једног од највећих богослова четвртог вијека хришћанске проповиједи: "Помозите покојнима и помињите их. Не оклијевајте да помогнете онима који су отишли и принесите ваше молитве за њих"

Подијели:

Тагови:

СПЦ

zadušnice

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трифуновић: Очекујемо јануарско усклађивање пензија од 10 одсто

Друштво

Трифуновић: Очекујемо јануарско усклађивање пензија од 10 одсто

3 ч

0
Шта значи када је на Светог Луку сунчан дан

Друштво

Шта значи када је на Светог Луку сунчан дан

4 ч

0
Шта нас очекује: Објављена прогноза до уторка

Друштво

Шта нас очекује: Објављена прогноза до уторка

4 ч

0
Какав ће бити посљедњи дан октобра?

Друштво

Какав ће бити посљедњи дан октобра?

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

26

ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

13

26

Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

13

21

Добре вијести за љубитеље Аудија

13

19

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

13

17

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner