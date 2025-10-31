Шта нас очекује: Објављена прогноза до уторка

Извор:
АТВ
31.10.2025
08:31
Јутрос је у БиХ претежно сунчано вријеме. Локално по котлинама има магле. Умјерене облачности има на подручју и Херцеговине.
Температуре измјерене у 7 сати: Соколац 0; Дрвар 4; Бугојно и Зеница 5; Јајце и Сребреница 6; Ливно, Сански Мост, Сарајево и Тузла 8; Бањалука, Бијељина, Добој и Приједор 9; Требиње 12; Бихаћ, Градачац и Мостар 14 степени.
Биопрогноза: Стабилније вријеме и сунчани интервали условљавају повољнију биометеоролошку прогнозу. Тегобе код хроничних болесника и метеоропата ће се умањити. Након свјежијег јутра, дању ће температуре осјетније порасти и биће угодније. Пожељно је слојевито се обући и не претјеривати са активностима у послијеподневним сатима, с обзиром да ће бити натпросјечно топло за овај дио године.
Данас у Босни и Херцеговини сунчано уз малу до мјерену облачност. Вјетар је слаб јужног и југоисточног смјера. Највиша дневна температура већином између 17 и 23. У Сарајеву претежно сунчано вријеме. Највиша дневна температура око 20.
У суботу у Босни и Херцеговини ће преовладавати претежно сунчано вријеме. Локално по котлинама и уз ријечне токове дио пријеподнева ће бити магле. Вјетар је слаб јужног смјера. Најнижа јутарња температура већином између 4 и 10 степени, на југу земље до 12. Највиша дневна температура углавном између 18 и 24.
У недјељу у Босни ће преовладавати сунчано уз малу до умјерену облачност. На подручју Херцеговине и југозападу Босне прије подне постепено наоблачење. У послијеподневним и вечерњим сатима на подручју Херцеговине локално може пасти мало кише. Вјетар је слаб до умјерене јачине јужног смјера. Најнижа јутарња температура зрака већином између 6 и 12. Највиша дневна температура зрака углавном између 18 и 24 степена.
У понедјељак у јутарњим сатима се очекује јаче наоблачење са запада које ће постепено прећи преко Босне и Херцеговине и условити кишу. Након преласка падавина смањење облачности. Вјетар слаб до умјерене јачине. Ујутро је југо које ће са доласком падавина промјенити смјер на сјевер. Најнижа јутарња температура већином између 7 и 13. Највиша дневна температура углавном између 15 и 20 степени.
У уторак у Босни и Херцеговини ће преовладавати претежно сунчано вријеме. Локално по котлинама дио пријеподнева ће бити ниске облачности. Вјетар је слаб сјеверног и сјевероисточног смјера. Најнижа јутарња температура већином између 1 и 6, на југу земље до 11. Највиша дневна температура углавном између 11 и 16, на југу земље до 20 степени, јавља Федерални хидрометеоролошки завод.
