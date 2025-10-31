Да ли ће поскупити уље?

31.10.2025
08:09
Уљари ће бити задовољни са цијеном од 61 или 62 динара, по килограму, јер ће са приносима које су имали, ово бити најпрофитабилнија култура ове године.
Иако је на састанку у Министарству пољопривреде Србије, средином септембра, било договорено да ће велике уљаре које послују у Србији до 15. октобра објавити коначну откупну цијену сунцокрета овогодишњег рода, то се још није догодило.
Према посљедњим информацијама, рок је прилично пробијен, али су очекивања да би до краја ове недјеље могла да буде саопштена коначна цијена која ће бити плаћена ратарима.
"Требало је да се до овог датума све уљаре изјасне у исто време о цени. Мислим да уљаре пролонгирају са одлуком и да им сада не иде наруку што глобално на берзама расту и цене сојиног уља, сачме, палминог уља. Један познати откупљивач у међувремену је изашао са ценом од 55 динара, али је то на наше инсистирање брзо заустављено" каже саговорник.
Када је ријеч о ситуацији на откупним тржиштима других великих произвођача сунцокрета, каже да Украјина још није "скинула" сунцокрет са 30 одсто засада због великих падавина. Саговорник напомиње и да је 40 процената ратара у тој земљи имало мање приносе.
"Сунцокрет кисне данима у Украјини, питање је какав ће бити квалитет тог зрна. И у Русији ће га бити мање. Такође, и у Мађарској и Румунији за око 25 одсто. Тамо су уљаре објавиле коначну откупну цену која је 625 или 627 евра, по тони, минус трошкови. Истина је да ми произвођачи никада нисмо довољно задовољни зарадама. Међутим, са ценом од 61 или 62 динара, по килограму, и са приносима које смо имали, ово ће бити најпрофитабилнија култура ове године. Наравно, у зависности од локалитета, имали смо најмање подбачаје" каже он.
Још додаје да се за 30 година, колико се бави пољопривредом, још није догодило да у ово вријеме није позната коначна откупна цијена.
Готово 99 одсто произвођача предало је зрно по аконтној цијени од 50 динара. У сваком случају, од цијене која ће бити исплаћена произвођачима директно ће зависити и колико ће сунцокретово уље коштати наредних мјесеци у малопродаји.
Цијена флаше зејтина познатих брендова у већини српских супермаркета већ дуго се држи на стандардних од 194 до 200 динара, преноси "Каматица".
