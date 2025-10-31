Извјештај Владе: Окончати владавину Шмита и поништити његове декрете

Извор:
Влада Републике Српске истакла је у извјештају Савјету безбједности УН да дестабилизујућа и нелегитимна владавина неизабраног Кристијана Шмита мора бити окончана, а његови декрети поништени.
"Његове непромишљене и апсурдне одлуке драстично су подигле тензије, изазивају кризе једну за другом у БиХ и спречавају развој демократских институција у земљи", наведено је у извјештају.
Влада је подсјетила да је овај њемачки политичар чак и у својој матичној земљи изложен оштрим критикама због равнодушности према нацистичким жртвама.
Како је наведено, од свог доласка у БиХ 2021. године не ради ништа друго већ изазива нестабилност, док је током цијеле деценије која је претходила Шмитовом доласку наметнута само једна одлука.
"Насупрот томе, откако је преузео контролу над ОХР-ом и упркос чињеници да нема легитимитет, Шмит поступа крајње непромишљено и доноси на десетине противправних одлука којима гази уставну демократију и владавину права у БиХ", упозорава Влада у извјештају.
У том документу се истиче да је најновија и уједно најозбиљнија криза у БиХ изазвана када је Српска пружила отпор Шмитовом циљу да одузме сву јавну имовину Републике, укључујући њене природне ресурсе, путеве, школе и болнице, и да је пренесе на ниво БиХ, чиме би Српска постала политички и правно обезвријеђена, а Бошњацима омогућено да контролишу њене ресурсе.
"Такав циљ грубо крши Устав БиХ, који контролу над јавном имовином оставља ентитетима", тврди се у Извјештају.
Да би казнио руководство Српске за такав непослух, напоменуто је у извјештају, Шмит је произвољно санкционисао најјачу српску политичку странку у БиХ - СНСД, забранивши јој финансирање из свих извора јавних средстава, и тако ову странку намјерно довео у крајње неповољан положај у односу на друге странке које Шмит фаворизује.
Наглашено је да овај покушај да селективно уништи једну политичку странку ускраћивањем средстава само зато што та странка указује на противправност његових поступака, показује колико он презире демократију.
"Шмит је једнострано и путем одлуке измијенио изборни закон БиХ четири пута, једном чак вече прије самих избора", наведено је у извјештају.
Ако се дозволи да Шмитови незаконити декрети остану на снази, из Владе је указано да ће сви грађани БиХ заувијек бити изложени ризику кривичног гоњења због кршења личне самовоље појединца који у датом тренутку буде носио титулу високог представника.
"Такво стање би учинило Устав БиХ бесмисленим и означило крај сваке владавине права у БиХ. С циљем враћања правног поретка БиХ на уставне основе, све незаконите одлуке Шмита морају бити поништене", истиче се у извјештају Савјету безбједности УН.
Подсјећа се на наводе телевизије Н1 према којем је специјални представник ЕУ у БиХ Луиђи Сорека у мају ове године "упозорио да међународна заједница не може – и не смије – преузимати одговорности које припадају домаћим институцијама".
"Не можемо ми замијенити домаће власти. Закони се усвајају у законодавној процедури, извршна власт их спроводи", рекао је тада Сорека.
Нажалост, поједини званичници ЕУ поступају сасвим супротно изјави Сореке и подржавају Шмитове неуставне декрете, а њихов цинизам и лицемјерје у потпуности огољавају испразност тврдњи ЕУ да подржава демократско управљање и владавину права.
"Уколико ЕУ заиста жели да БиХ напредује на путу ка чланству у ЕУ и ако заиста поштује владавину права, мора одбацити Шмитово позивање на функцију високог представника, као и свако присвајање неограниченог права да ико на тој функцији влада БиХ декретом, те захтијевати да све стране у БиХ и ван ње поштују демократске уставне процедуре договорене у Дејтону", наводи се у извјештају.
Истиче се да су Сједињене Државе ове године, са своје стране, мудром одлуком престале да подржавају Шмитове декрете, а у мају је замјеник државног секретара САД Кристофер Ландау изложио нови приступ те земље према БиХ, којим се одбацује политика претходне администрације заснована на грубом страном уплитању.
У својој анализи на том плану, Фондација Херитиџ позива Трампову администрацију да "оконча неограничена овлашћења ОХР-а и врати државни суверенитет БиХ", те да Конгрес САД "обустави средства намијењена ОХР-у... све док бонска овлашћења не буду укинута".
Уколико су САД заиста промијениле своју политику према БиХ, из Владе су навели да треба јавно да одбаце Шмитове декрете и његове покушаје да уклони демократски изабране лидере који захтијевају да се Устав БиХ поштује, те да инсистирају да БиХ управљају њени демократски изабрани лидери, а не неизабрани страни деспот.
"Сви који се залажу за успјех БиХ морају подржати унутрашњи дијалог и досљедну примјену Дејтонског споразума те захтијевати хитно укидање Шмитове антидемократске, неуставне и дестабилизујуће стеге којом гуши БиХ", закључено је у завршном дијелу извјештаја.
