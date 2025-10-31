Logo

Завршен увиђај стравичне несреће у којој је страдало дијете

РТС

31.10.2025

07:57

Фото: Танјуг/АП

Потпуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције изјавио је синоћ да је полиција завршила увиђај након несреће на ауто-путу Београд - Нови Сад у којој је погинуо шеснаестогодишњи џудиста Партизана, да су прикупљени сви докази са лица мјеста и да се предмет припрема да буде предат тужилаштву.

Стевић је за РТС рекао да основна претпоставка, с обзиром на околности, јесте да је узрок те несреће био умор код возача.

"Он је имао напорних пар дана, одвезао је децу у Будимпешту где је и оставио комби, затим је авионом отишао у Азербејџан, а то је друга временска зона, и имали су тамо такмичење, затим су се вратили летом у Будимпешту и опет сели у комби, у најгоре време када је умор у питању, кренули назад", рекао је Стевић.

Истакао је да постоји разлика између организованог превоза дјеце, који је стриктно контролисан од стране Министарства унутрашњих послова и између овог случаја гдје је у питању приватан превоз дјеце, односно тренер је возио децу.

Стевић је навео да је то вријеме у које се догодила несрећа, 3.47 сати ујутру, није вријеме када би требало да се превозе деца, наводећи да до 22 часа сваки превоз дјеце мора да се оконча, како је рекао, из ових разлога опасности од умора код возача.

У саобраћајној несрећи која се у сриједу рано ујутро догодила на ауто-путу Београд - Нови Сад погинуо је шеснаестогодишњи џудиста Партизана, а несрећа се догодила када је комби, који је превозио младе џудисте Партизана, после наплатне рампе слетео са пута, пробио ограду и упао у канал.

У возилу се налазило осморо малољетних путника узраста од 13 до 16 година, који су чланови џудо клуба Партизан из Београда и враћали су се са међународног спортског кампа и такмичења у Азербејџану.

