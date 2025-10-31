Logo

Држављанка БиХ ухапшена у Бечу због провале

31.10.2025

07:32

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

полиција ухапсила је данас 40-годишњу држављанку Босне и Херцеговине, која је заједно са својим партнером провалила у стан у насељу Нојбау.

Све се десило око поднева, а провалу су посматрале комшије из околних зграда. Прво је 30-годишњи Аустријанац, партнер држављанке БиХ, голим рукама разбио прозор на стану, након чега је почео да крвари.

Све ово је посматрао комшија, који је шокиран самим призором, одмах алармирао полицију.

Карибе, ураган

Свијет

Ураган Мелиса однио скоро 30 живота на Карибима, креће се ка Бермудима

Припадници полиције су дошли у рекордном року и затекли хаотичан призор. Држављанку БиХ су пронашли у стану, како краде ствари. Њеног момка су, са крвавим рукама, пронашли на излазу из зграде. Обоје су одмах приведени и ухапшени.

Истрагу је преузео бечки Криминалистички уред, преносе Независне.

