Држављанка БиХ ухапшена у Бечу због провале

полиција ухапсила је данас 40-годишњу држављанку Босне и Херцеговине, која је заједно са својим партнером провалила у стан у насељу Нојбау.
Све се десило око поднева, а провалу су посматрале комшије из околних зграда. Прво је 30-годишњи Аустријанац, партнер држављанке БиХ, голим рукама разбио прозор на стану, након чега је почео да крвари.
Све ово је посматрао комшија, који је шокиран самим призором, одмах алармирао полицију.
Припадници полиције су дошли у рекордном року и затекли хаотичан призор. Држављанку БиХ су пронашли у стану, како краде ствари. Њеног момка су, са крвавим рукама, пронашли на излазу из зграде. Обоје су одмах приведени и ухапшени.
Истрагу је преузео бечки Криминалистички уред, преносе Независне.
