Извор:

Индекс

30.10.2025

22:37

Камала Харис открила у којем је трену схватила да нешто није у реду с Бајденом
Фото: Tanjug/AP/Andrew Harnik

Камала Харис је у новом интервјуу открила да је мјесецима прије него што је Џо Бајден наишао на проблеме током предсједничке кампање 2024. године примијетила одређене знакове. Гостујући у подкасту, Харис је подијелила своја размишљања о кључном тренутку који је, према многима, одредио исход избора.

Осјетила је да нешто није у реду

Харис (61) је у подкасту Diary of a CEO детаљно описала догађаје који су претходили дебати између Бајдена и Доналда Трампа у јуну 2024. године. Током сучељавања, тадашњи предсједник Бајден (82) дјеловао је слабо и расијано, често се борећи са ријечима, а Харис је открила да је и прије саме дебате имала лош предосјећај.

„Назвао ме из кампа за припрему дебате и осјетила сам да нешто није у реду“, изјавила је Харис. „И била сам забринута. Он није желио ту дебату. И знате, то је као свако надметање у које улазите — било да се борите за нешто или да је у питању спорт — морате то жељети, зар не? Ако не желите бити у надметању, то ће апсолутно утицати на вашу изведбу. Прилично сам сигурна да није желио дебатовати.“

„Мислим да су га наговорили“

Када ју је водитељ упитао како је то знала, Харис је одговорила: „Па, разговарали смо о томе. Мислим да су га наговорили.“ Објаснила је да је дебату те вечери пратила са својим тимом у Лос Анђелесу. Иако је знала да „не постоји савршена дебата“ и очекивала мање грешке, исход ју је изненадио. „Било је јасно да ће бити нешто за поправити, и то сам очекивала“, рекла је. „А онда, знате, видјели смо оно што су сви видјели.“

Њени планови за будућност

Након што се Бајден у јулу 2024. повукао, Харис је преузела вођство у Демократској странци. Иако је на крају изгубила изборе од Трампа, недавно је изјавила да је отворена за поновну кандидатуру за предсједницу.

Гостујући раније овог мјесеца у емисији BBC-ја Sunday with Лора Кјунсберг, Харис је рекла како вјерује да ће њене праунучке „током свог живота сигурно“ видјети жену на челу Сједињених Америчких Држава. На питање хоће ли то бити управо она, одговорила је: „Могуће.“

Тагови:

Џозеф Бајден

Камала Харис

