Резултати анкете: Макрона подржава само 11 одсто Француза

30.10.2025
Француског предсједника Емануела Макрона подржава само 11 одсто Француза, показала је најновија анкета коју је данас објавио "Фигаро".
Ова историјско ниска подршка предсједнику долази у вријеме продубљивања политичке кризе у Француској.
Француска Влада већ двије године нема парламентарну већину, што је посљедица Макронове одлуке из јуна 2024. године о распуштању Националне скупштине.
Тај потез, подстакнут поразом Макронове коалиције на изборима за Европски парламент, сматра се великим политичким промашајем, који је довео до блокаде законодавног рада.
Макрон је почетком овог мјесеца избјегао опозив упркос оптужбама да сноси одговорност за тренутну политичку ситуацију.
Нестабилност Макронове владавине огледа се и у чињеници да је од преузимања дужности 2017. године промијенио чак седам премијера.
Садашњег премијера Себастијана Лекорнуа, Макрон је поновно именовао након што је поднио оставку.
Подршком од 11 одсто Макрон је изједначио са бившим предсједником Франсоом Оландом, који је крајем 2016. године забиљежио сличан резултат, након чега је одустао од кандидатуре за други мандат.
Тренд пада подршке Макрону је константан - у јануару је подршка била 21 одсто, у септембру 15 одсто, док се тада 80 одсто испитаника изјаснило да му не вјерује.
Најновију анкету је провела агенција "Веран груп" на узорку од 1.000 испитаника.
