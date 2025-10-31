Римац мора показати 60 прототипова, да Хрватска добије 900 милиона евра

Извор:
Према писању хрватског портала Индекс, компанија Project 3 Mobility у власништву Матеа Римца мора до децембра да покаже 60 прототипова роботаксија.
Ова компанија је је корисник бесповратне помоћи у износу од 179 милиона евра из Националног плана опоравка и отпорности (НПОО), а до сада је верификовала десет прототипова роботаксија. Како су изјавили из Министарства мора, саобраћаја и инфраструктуре Хрватске, до децембра, што је крајњи рок, морају да их имају укупно 60 верификованих прототипова.
"Закључно с данашњим даном верификовано је 10 прототипова, а прегледано је још 12, чија се верификација очекује наредних дана. За преостале прототипове континуирано се врше тестирања и верификације", навели су из Министарства за Индекс.
Првобитно је Римчева компанија требало да има 60 верификационих прототипова већ у првом кварталу 2024. године, али је рок више пута померан - најприје на април, а затим до тренутка слања осмог захтјева за исплату средстава Европској комисији од стране Републике Хрватске.
Та осма транша, односно исплата, планирана је за другу половину године. Како су рекли из Министарства финансија, очекује се да ће захтјев бити послат тек крајем године, највјероватније у децембру.
Из Министарства којим управља министар Олег Бутковић такође су изјавили да је један од кључних услова за слање осмог захтева управо "довршена производња и тестирање 60 верификационих прототипова".
"До краја текуће године Хрватска планира послати и осми захтјев за плаћање, у износу од готово 900 милиона евра, на основу испуњених свих 17 предвиђених показатеља, међу којима је и довршена производња и тестирање 60 верификационих прототипова", навели су из Министарства финансија.
Како су додатно објаснили, у току године је могуће поднијети највише два захтјева за исплату Европској комисији на основу испуњених показатеља. У јулу ове године послат је седми захтев за исплату 1,1 милијарде евра, на основу испуњених 53 инвестициона показатеља.
Транше, односно оброчне исплате средстава из ЕУ фондова, додјељују се Хрватској након што испуни унапред дефинисане реформске и инвестиционе циљеве у оквиру НПОО-а.
Према Оперативном споразуму за спровођење НПОО-а, пројекат роботаксија требало би да буде завршен до краја ове године, а прва возила требало би да почну да саобраћају Загребом почетком наредне године - између 50 и 100 њих, према ранијим најавама руководилаца Римчеве фирме задужене за пројекат.
Компанија Project 3 Mobility је још у фебруару ове године саопштила да је у току израда верификационих прототипова, те да се процес одобрења спроводи "у складу с условима дефинисаним у Националном плану за опоравак и отпорност".
