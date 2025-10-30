Права ријеткост из Њемачке стигла у Лакташе

Извор:
АТВ
30.10.2025
15:29
Један од најрјеђих олдтајмера, Мерцедес Аденауер Кабрио, који је возио први канцелар Савезне Републике Њемачке Конрад Аденауер, стигао је данас у Лакташе и изазвао велико интересовање грађана и љубитеља аутомобила у центру града.
Градоначелник Мирослав Бојић изразио је задовољство што је баш овај град једна од дестинација на јединственом путовању овог олдтајмера.
"Ријетко се пружи прилика да видимо олдтајмере овакве вриједности и љепоте. Драго ми је што су Лакташи били једна од станица на њиховом путовању и што смо имали прилику да видимо овако риједак и вриједан модел аутомобила", поручио је Бојић.
Овај аутомобил из 1953. године дио је колекције олдтајмер ентузијасте Бојана Гајића.
