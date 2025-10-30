Logo

Права ријеткост из Њемачке стигла у Лакташе

АТВ

30.10.2025

15:29

Мирослав Бојић
Фото: Фејсбук

Један од најрјеђих олдтајмера, Мерцедес Аденауер Кабрио, који је возио први канцелар Савезне Републике Њемачке Конрад Аденауер, стигао је данас у Лакташе и изазвао велико интересовање грађана и љубитеља аутомобила у центру града.

Градоначелник Мирослав Бојић изразио је задовољство што је баш овај град једна од дестинација на јединственом путовању овог олдтајмера.

илу-новац-27102025

Друштво

У овом случају уплата доприноса не утиче на пензију

"Ријетко се пружи прилика да видимо олдтајмере овакве вриједности и љепоте. Драго ми је што су Лакташи били једна од станица на њиховом путовању и што смо имали прилику да видимо овако риједак и вриједан модел аутомобила", поручио је Бојић.

Овај аутомобил из 1953. године дио је колекције олдтајмер ентузијасте Бојана Гајића.

Лакташи

mercedes

Аутомобил

