Стиже нови закон о саобраћају: Ко прекрши једну мјеру, трајно остаје без аута

Извор:
Телеграф
30.10.2025
10:40
Коментари:0
Србија се припрема за усвајање новог Закона о безбједности саобраћаја на путевима, који доноси до сада најрадикалније и најстроже измјене.
Циљ је подизање безбједности и коначно искључивање најтежих прекршилаца из саобраћаја. Од укидања пробне дозволе до доживотног одузимања аутомобила, возаче чека низ новина.
Ово су најважније најављене промјене:
Највећа и најстрожа најава је увођење апсолутне нулте толеранције на алкохол за све возаче. Тиме би се укинула досадашња дозвољена граница од 0.2 промила, што значи да би присуство било какве количине алкохола у организму било санкционисано.
За вишеструке и најтеже прекршиоце, предвиђена је најекстремнија казна: трајно одузимање возила. Ова мјера би се примјењивала на повратнике који грубо крше прописе, попут изузетно велике брзине или вожње под дејством психоактивних супстанци, и који су већ били осуђивани.
Пробна возачка дозвола, која је често стварала проблеме младим возачима приликом путовања у иностранство, биће укинута у досадашњем облику. Млади возачи ће добијати стандардну дозволу, али са посебним кодом који ће носити одређена ограничења.
Међу ограничењима се разматра строже ограничење снаге мотора возила, као и ревизија временске забране управљања возилом.
Нацрт закона предвиђа масовније коришћење нових технологија:
Уводи се јединствени дигитални систем који ће обухватити цјелокупну историју возача – од положеног испита, здравственог статуса, па до свих прекршаја и казнених поена.
Ту су и АИ камере. Планиран је аутоматски надзор саобраћаја уз помоћ паметних камера и вјештачке интелигенције, које би ефикасно препознавале прекршаје попут некоришћења сигурносног појаса и коришћења мобилног телефона током вожње.
Закон ће посебно циљати на заштиту најрањивијих учесника у саобраћају. Казне за невезивање сигурносног појаса – како за возача, тако и за све путнике – биће драстично увећане. Наглашава се да ће возач бити одговоран за све путнике који нису прописно везани.
Такође се разматра увођење троструко већих казни за прекршаје почињене у присуству дјеце млађе од 12 година.
За разлику од строгих санкција, предвиђени су и "зелени бонуси" за савјесне возаче без прекршаја, који би могли да добију попусте на осигурање возила или смањење пореза, пише Телеграф.
