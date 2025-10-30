Бруталан одговор Русије: Украјина се не види од Кинжала и Шахида

Извор:
Курир
30.10.2025
10:37
Коментари:0
У већини украјинских области уведена су хитна искључења електричне енергије након још једног масовног руског напада ракетама и дроновима.
То је објавио "Кијев индипендент".
"Ако тренутно имате електричну енергију, молимо вас да је трошите штедљиво", поручили су из државне компаније "Укренерго".
Ваздушне узбуне оглашене су током ноћи у цијелој земљи, док су украјинске снаге противваздушне одбране (ПВО) покушавале да оборе дронове Шахид, крстареће и балистичке пројектиле, као и хиперсоничне ракете Кинжал.
"У Запорошкој области оштећене су стамбене зграде, а повријеђено је 11 особа", саопштио је обласни гувернер Иван Федоров.
🔴 Russian forces conducted a massive attack against Ukraine, targeting energy and gas infrastructure. pic.twitter.com/WgcrSmUTms— UNITED24 Media (@United24media) October 30, 2025
Локални званичници навели су да је у једном дому избио пожар и да су оштећене стамбене зграде.
Експлозије су забиљежене и у Хмељницкој и Ивано-Франкивској области, далеко од фронта на западу Украјине.
Градоначелник Ивано-Франкивска Руслан Марцињкив потврдио је да је ПВО активирана на подручју тог града и упозорио да би могло да дође до прекида снабдијевања електричном енергијом због руских напада.
У тренутку његове објаве ваздушне узбуне биле су и даље на снази у западним дијеловима земље.
И даље током јутра дронови Шахид још увијек су били у украјинском ваздушном простору.
Масивност напада приказује објављена мапа на којој се види како су дронови и пројектили прекрили цијело небо изнад Украјине.
Овај напад је одговор на нападе које је Украјина изводила претходних дана на територији Русије.
БиХ
55 мин0
Хроника
58 мин0
Република Српска
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
11
26
11
17
11
17
11
10
11
09
Тренутно на програму