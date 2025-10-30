Logo

Бруталан одговор Русије: Украјина се не види од Кинжала и Шахида

Извор:

Курир

30.10.2025

10:37

Коментари:

0
Мапа ваздушних напада и ПВО
Фото: Screenshot / X

У већини украјинских области уведена су хитна искључења електричне енергије након још једног масовног руског напада ракетама и дроновима.

То је објавио "Кијев индипендент".

"Ако тренутно имате електричну енергију, молимо вас да је трошите штедљиво", поручили су из државне компаније "Укренерго".

Ваздушне узбуне оглашене су током ноћи у цијелој земљи, док су украјинске снаге противваздушне одбране (ПВО) покушавале да оборе дронове Шахид, крстареће и балистичке пројектиле, као и хиперсоничне ракете Кинжал.

"У Запорошкој области оштећене су стамбене зграде, а повријеђено је 11 особа", саопштио је обласни гувернер Иван Федоров.

Локални званичници навели су да је у једном дому избио пожар и да су оштећене стамбене зграде.

Експлозије су забиљежене и у Хмељницкој и Ивано-Франкивској области, далеко од фронта на западу Украјине.

Градоначелник Ивано-Франкивска Руслан Марцињкив потврдио је да је ПВО активирана на подручју тог града и упозорио да би могло да дође до прекида снабдијевања електричном енергијом због руских напада.

У тренутку његове објаве ваздушне узбуне биле су и даље на снази у западним дијеловима земље.

И даље током јутра дронови Шахид још увијек су били у украјинском ваздушном простору.

Масивност напада приказује објављена мапа на којој се види како су дронови и пројектили прекрили цијело небо изнад Украјине.

Овај напад је одговор на нападе које је Украјина изводила претходних дана на територији Русије.

Подијели:

Тагови:

Русија

Украјина

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гогановић: Укидање санкција - побједа правде и демократије

БиХ

Гогановић: Укидање санкција - побједа правде и демократије

55 мин

0
Расписана потрага за бахатим возачем: Покосио полицајца, дао гас и побјегао

Хроника

Расписана потрага за бахатим возачем: Покосио полицајца, дао гас и побјегао

58 мин

0
Арлов: Радује ме што су АТВ-у укинуте санкције

Република Српска

Арлов: Радује ме што су АТВ-у укинуте санкције

1 ч

0
Андреа Бркић

Хроника

Бх. град завијен у црно: Андреа пронађена без свијести, умрла у Хитној

1 ч

0

Више из рубрике

Де Лука: Укидање санкција - јасан пут напријед који награђује истинско партнерство

Свијет

Де Лука: Укидање санкција - јасан пут напријед који награђује истинско партнерство

1 ч

0
Протест у Бразилу због рације

Свијет

Крвава рација: Полиција убила 132 људи у акцији

2 ч

0
Песков открио да ли је планиран разговор Путина и Трампа

Свијет

Песков открио да ли је планиран разговор Путина и Трампа

2 ч

0
Ухапшен и трећи осумњичени због пљачке у Лувру

Свијет

Ухапшен и трећи осумњичени због пљачке у Лувру

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

26

Цвијановић: Политичко Сарајево пропушта да примијети једну ствар - нови шериф је у граду

11

17

Познати метеоролог открива каква нас зима чека ове године

11

17

Сутра славимо Светог Луку: Једно обавезно избјегавајте

11

10

Ватрогасци и полиција на терену: Паук срушио струјне каблове у Бањалуци

11

09

Орбан: Спољни фактор међу могућим узрочницима пожара у рафинерији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner