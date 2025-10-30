Арлов: Радује ме што су АТВ-у укинуте санкције

Извор:
АТВ
30.10.2025
10:29
Коментари:0
Предсједник Одбора за помоћ Косову и Метохији Милорад Арлов честитао је и упутио подршку свим физичким и правним лицима којима су јуче укинуте америчке санкције, међу којима је и наша медијска кућа.
"Предсједнику Републике Српске Милораду Додику, српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић, његовим сарадницима, руководству Републике Српке, АТВ-у, политичарима, привредницима, предузећима и правним субјектима подршка и честитка поводом укидања финансијских санкција и укидања са црне листе Сједињених Америчких Држава", написао је Арлов.
Он је истакао да је правда некад спора, али увјек дође у право вријеме да поништи неправду која је учињена прије три године према људима и предузећима Републике Српске,
"Својим личним, упорним и достојанственим ставом показали да треба истрајати и да правда мора бити задовољена", истакао је Арлов.
Де Лука: Укидање санкција - јасан пут напријед који награђује истинско партнерство
Он је нагласио да га радује што је Алтернативна телевизија медијска кућа из Републике Српске у тој групи са којих су скинуте санкције.
"Она у протекле три године као и сви остали није поклекла и престала са радом него су сви запослени професионално радили свој посао и опстали на медијском простору Републике Српске и региона", истакао је Арлов.
Он је нагласио да сви којима су неправедно наметнуте санкције Бајденове администрације нису залужили ту тортуру и шиканирање од једне од најмоћнији држава свијета.
"Подржавамо и честитамо што су били чврсти у свом личном ставу и опредјељењу чувања свога достојанства и достојанства Републике Српске њеног постојања и опстанка. Садашња администрација САД са предсједником Трампом препознала је ту неправду и државнички их укинула без наметања тортуре и притиска на личности, политичаре и мале државе каква је република Српска и БиХ", истакао је Арлов.
