Де Лука: Укидање санкција - јасан пут напријед који награђује истинско партнерство

Де Лука је навео да су САД спровеле једно од највећих координисаних укидања санкција у модерној историји.

- За разлику од уобичајених, појединачних укидања са листе, ово је била јединствена, обједињена акција, која је демонтирала читав санкција који је дефинисао односе САД и Балкана готово једну деценију - навео је он на друштвеној мрежи Икс.

Он је напоменуо да је БиХ годинама била заробљена у логици споља наметнутих правних обавеза, гдје су неизабрани актери диктирали унутрашње послове, нарушавајући повјерење и продубљујући подјеле.

The Largest Sanctions Reversal in Modern U.S. History



The United States has just carried out one of the largest coordinated sanctions removals in modern history by lifting restrictions on nearly 60 individuals and companies from Bosnia’s Republika Srpska, including President… — Martin De Luca (@emd_worldwide) October 29, 2025

- Укидањем ових санкција, САД спроводе у пракси принципе које је предсједник САД Доналд Трамп изнио у Ријаду и потпредсједник Џејмс Дејвид Венс поновио у Минхену - да мир мора почивати на суверенитету и сагласности, а не на страном микроменаџменту, те да је економски просперитет темељ стабилности - истакао је Де Лука.

Он је оцијенио да импликације сежу далеко изван Балкана.

- Ова акција показује да снага Америке не лежи у бескрајној конфронтацији, већ у храбрости да се промијени курс када дипломатија може постићи више него што је подијељеност икада могла. Нације које су дуго биле оптерећене санкцијама сада могу видети јасан пут напријед који награђује помирење, реформе и истинско партнерство са САД - истакао је Де Лука.

Он је указао да овај тренутак враћа равнотежу и отвара ново поглавље за БиХ гдје САД предњаче његовањем могућности у којим помирење долази кроз раст, трговину и заједнички просперитет, а не кроз стално политичко ратовање.

- То је, у сваком смислу, историјска демонстрација да америчко вођство, утемељено у праведности и реализму, може окончати циклусе казнене политике и изградити трајни мир кроз просперитет - поручио је Де Лукa.