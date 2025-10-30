Logo

Ухапшен и трећи осумњичени због пљачке у Лувру

Sputnjik

30.10.2025

08:43

Ухапшен и трећи осумњичени због пљачке у Лувру
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Због провале у музеј Лувр у Паризу, из којег је украдено више комада накита из Наполеонове колекције, протекле ноћи је ухапшен и трећи осумњичени, преноси данас телевизија БФМ.

Према информацијама те телевизије, трећи осумњичени је ухапшен у париском региону и налази се у полицијском притвору.

Његова два наводна саучесника ухапшена су у суботу, 25. октобра, а према писању париске штампе, они су пореклом из париског предграђа Сен Дени.

Према писању француских медија који се позивају на париско тужилаштво, против двојице који су претходно ухапшени већ је подигнута оптужница.

Галерија „Аполон“ музеја Лувр опљачкана је 19. октобра, када је из ње однијето осам комада накита који су некада припадали француској краљевској породици или царским владарима. Штета се процјењује на 88 милиона евра, пише Спутњик.

Luvr

