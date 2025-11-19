Блануша: Промјенама младим људима вратити оптимизам

Извор:
Кандидат СДС-а на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској Бранко Блануша рекао је да се залаже за промјене у Српској како би младим људима вратили оптимизам, средњој генерацији сигурност, а старијима достојанство.
- Залагаћу се за борбу против корупције и криминала јер наши јавни ресурси и јавна предузећа морају бити у интересу грађана Републике Српске - изјавио је Блануша у Добоју уочи предизборног скупа.
Он је најавио да ће предложити посебан фонд за подршку здравственом систему и пензионом фонду, који ће се финансирати накнадама од јавних природних ресурса.
Блануша је навео да у Добоју и у СДС-у влада добра атмосфера, и подсјетио да је као учесник Одбрамбено-отаџбинског рата боравио на овом простору.
Предсједник добојског Градског одбора СДС-а Стефан Гаврић рекао је да очекује изборну побједу Блануше.
