Logo
Large banner

Блануша: Промјенама младим људима вратити оптимизам

Извор:

СРНА

19.11.2025

19:40

Коментари:

0
Бранко Блануша
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Кандидат СДС-а на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској Бранко Блануша рекао је да се залаже за промјене у Српској како би младим људима вратили оптимизам, средњој генерацији сигурност, а старијима достојанство.

- Залагаћу се за борбу против корупције и криминала јер наши јавни ресурси и јавна предузећа морају бити у интересу грађана Републике Српске - изјавио је Блануша у Добоју уочи предизборног скупа.

Он је најавио да ће предложити посебан фонд за подршку здравственом систему и пензионом фонду, који ће се финансирати накнадама од јавних природних ресурса.

Блануша је навео да у Добоју и у СДС-у влада добра атмосфера, и подсјетио да је као учесник Одбрамбено-отаџбинског рата боравио на овом простору.

Предсједник добојског Градског одбора СДС-а Стефан Гаврић рекао је да очекује изборну побједу Блануше.

Подијели:

Тагови:

Бранко Блануша

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Шта открива, а шта покрива снимак Ђајића и кесе бијелог праха?

Република Српска

Шта открива, а шта покрива снимак Ђајића и кесе бијелог праха?

1 ч

4
Матијашевић: Полиција Српске је национална снага

Република Српска

Матијашевић: Полиција Српске је национална снага

1 ч

0
Шеранић за АТВ: Радници могу рачунати на уредно пензијско осигурање

Република Српска

Шеранић за АТВ: Радници могу рачунати на уредно пензијско осигурање

2 ч

0
Каран: Стране интервенције не могу да побиједе народну вољу

Република Српска

Каран: Стране интервенције не могу да побиједе народну вољу

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Драма у школи у Њемачкој: Повријеђено 19 ученика

20

20

Српска од прољећа велико градилиште: За развој путне инфраструктуре 81,7 милиона евра

20

04

Трик који ће вас спасити мука: Утрљајте кромпир на шофершајбну

20

00

Песков: Москва спремна да разговара о рјешењу за Украјину

19

55

Скупштина града Приједора: Усвојен нацрт одлуке о усвајању буџета за 2026 годину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner