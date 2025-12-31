Logo
Више није шала, стиже систем упозорења: За ову појаву кажу да је "кретање Бога"

Извор:

Анадолија

31.12.2025

16:36

Коментари:

0
Више није шала, стиже систем упозорења: За ову појаву кажу да је "кретање Бога"
Фото: Anadolu/Claudio Galdames Alarcon

– Нови систем, финансиран средствима Европске уније, омогућиће праћење подземних вода, падавина и деформација тла ради правовременог откривања опасности од појаве вртача

Општина Каратај у централној турској провинцији Коња започела је имплементацију свеобухватног система раног упозоравања на појаву вртача, како би се одговорило на све веће ризике урушавања тла узроковане климатским промјенама и падом нивоа подземних вода.

Пројекат, који се финансира средствима Европске уније, реализује се у сарадњи Општине Каратај, Истраживачког центра за вртаче Универзитета техничких наука у Коњи и Међународног пољопривредног истраживачког института Бахри Дагдаш.

Вртаче у Турској

Циљ је успостављање напредног система надзора који ће омогућити рано препознавање подручја под повећаним ризиком.

Систем ће користити теренске мјерне станице и сателитске податке за израду веб-платформе која ће истовремено пратити ниво подземних вода, количину падавина, влажност тла и деформације површине земљишта. Тиме ће се омогућити правовремено откривање потенцијалних пријетњи и смањење посљедица по становништво, пољопривреду и инфраструктуру.

Прикупљени подаци биће доступни путем посебно прилагођених дигиталних контролних табли за пољопривреднике и општинске службенике, чиме ће се успоставити интегрисани дигитални систем за праћење и управљање ризицима од вртача у регији.

Вртаче у Турској

Свијет

За вртаче у Турској кажу да су библијско пророчанство: "Бог се креће"

Један од кључних елемената пројекта је повезивање система раног упозоравања с урбанистичким планирањем, укључујући електронско зонирање и процедуре издавања грађевинских дозвола, како би се омогућило доношење одлука о градњи на основу процјене ризика.

Говорећи за Анадолију, начелник општине Каратај Хасан Килџа истакао је хитност рјешавања проблема све чешће појаве рупа у тлу, наглашавајући да су климатске промјене и прекомјерно црпљење подземних вода главни узроци убрзаног настанка ових појава.

„Биће израђен динамички модел вртача, што је изузетно важно“, рекао је Килџа, наводећи да се број урушавања тла из године у годину повећава управо због смањења подземних водних ресурса.

илу-вртача-22122025

Свијет

Вртача прогутала воду из канала, чамци насукани

Он је признао да је прецизно предвиђање настанка вртача изузетно захтјевно, упоредивши га с прогнозирањем земљотреса, али је изразио увјерење да ће пројекат омогућити идентификацију подручја с високим ризиком путем детаљних модела.

Према свеобухватној студији турске Управе за ванредне ситуације и катастрофе (АФАД), у централноанатолским провинцијама Коња, Караман и Аксарај мапиране су укупно 684 вртаче, од чега се чак 655 налази на подручју провинције Коња.

Студија посебно истиче Затворени басен Коње као најугроженије подручје, а као главне разлоге све чешће појаве урушавања тла наводи климатске промјене, дуготрајне суше и неконтролисано коришћење подземних вода за наводњавање.

вртаче

Turska

Упозорење

Коментари (0)
