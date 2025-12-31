Ово је била најсмртоноснија година за новинаре у историји

Извор:
СРНА
31.12.2025
14:47
Широм свијета, до почетка децембра 2025. године убијено је 126 људи из медијске индустрије, саопштио је Комитет за заштиту новинара.
У извјештају се оцјењује да ће ова година вјероватно бити најсмртоноснија за новинаре и медијске раднике у историји.
Број напада на репортере у САД готово се изједначио са укупним бројем у посљедње три године заједно, пренио је АП.
Према подацима организације "Ју-Ес прес фридом трекер", ове године је у САД пријављено 170 напада на новинаре, од којих је 160 било од стране органа реда.
"Може се слободно рећи да је напад на медије у протеклој години вјероватно био најагресивнији који смо видјели у савременом добу", изјавио је директор програма за новинарство и дезинформације у организацији "ПЕН Америка" Тим Ричардсон.
Током рата у Појасу Газе, ове године је погинуло 85 новинара, од којих су 82 били Палестинци.
"Нажалост, није само ријеч о броју убијених новинара и медијских радника, већ и о неуспјеху да се постигне правда или да се позове на одговорност за та убиства. Оно што знамо из деценија рада у овом послу јесте да некажњивост рађа некажњивост", изјавила је извршни директор Комитета за заштиту новинара Џоди Гинзберг.
