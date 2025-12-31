Logo
Large banner

Ово је била најсмртоноснија година за новинаре у историји

Извор:

СРНА

31.12.2025

14:47

Коментари:

0
Ово је била најсмртоноснија година за новинаре у историји
Фото: pexels/brotiN biswaS

Широм свијета, до почетка децембра 2025. године убијено је 126 људи из медијске индустрије, саопштио је Комитет за заштиту новинара.

У извјештају се оцјењује да ће ова година вјероватно бити најсмртоноснија за новинаре и медијске раднике у историји.

Број напада на репортере у САД готово се изједначио са укупним бројем у посљедње три године заједно, пренио је АП.

Према подацима организације "Ју-Ес прес фридом трекер", ове године је у САД пријављено 170 напада на новинаре, од којих је 160 било од стране органа реда.

Dmitrij Medvedev

Свијет

Новогодишња порука Медведева: Побједа Русије је близу

"Може се слободно рећи да је напад на медије у протеклој години вјероватно био најагресивнији који смо видјели у савременом добу", изјавио је директор програма за новинарство и дезинформације у организацији "ПЕН Америка" Тим Ричардсон.

Током рата у Појасу Газе, ове године је погинуло 85 новинара, од којих су 82 били Палестинци.

"Нажалост, није само ријеч о броју убијених новинара и медијских радника, већ и о неуспјеху да се постигне правда или да се позове на одговорност за та убиства. Оно што знамо из деценија рада у овом послу јесте да некажњивост рађа некажњивост", изјавила је извршни директор Комитета за заштиту новинара Џоди Гинзберг.

Подијели:

Тагови:

novine

godina

smrt

novinar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гол какав Роналдо није дао никада прије

Фудбал

Гол какав Роналдо није дао никада прије

41 мин

0
Оптужница против 11 лица, оштетили буџет за 3,5 милиона евра

Регион

Оптужница против 11 лица, оштетили буџет за 3,5 милиона евра

52 мин

0
Аустралија обиљежила почетак 2026. године

Свијет

Аустралија обиљежила почетак 2026. године

56 мин

0
Кипар преузима предсједавање Европском савјету

Свијет

Кипар преузима предсједавање Европском савјету

59 мин

0

Више из рубрике

Новогодишња порука Медведева: Побједа Русије је близу

Свијет

Новогодишња порука Медведева: Побједа Русије је близу

36 мин

0
Аустралија обиљежила почетак 2026. године

Свијет

Аустралија обиљежила почетак 2026. године

56 мин

0
Кипар преузима предсједавање Европском савјету

Свијет

Кипар преузима предсједавање Европском савјету

59 мин

0
Сомалија преузима предсједавање Савјету безбједности

Свијет

Сомалија преузима предсједавање Савјету безбједности

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Трагичан крај потраге за Јованом (20) који је нестао након што је отишао на журку

15

11

Сујевјерја која се везују за почетак године: Ове ствари не би требало радити 1. јануара

14

54

Паљански СНСД поручио Којићу: Никад се не пљује у тањир из којег се јело

14

47

Ово је била најсмртоноснија година за новинаре у историји

14

44

Новогодишња порука Медведева: Побједа Русије је близу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner