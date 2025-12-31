Демант Јанка Самарџића о случају „Водовод“ Билећа

31.12.2025
17:01
Коментари:0
Јанко Самарџић, некадашњи директор ЈП „Водовод“ а.д. Билећа и садашњи одборник грађанског покрета „Билећа испред свега“ у Скупштини општине Билећа, против којег је Полицијска управа Требиње недавно Окружном јавном тужилаштву у Требињу доставила извјештај због сумње да је, као директор јавног предузећа, искористио службени положај и тиме починио кривично дјело „злоупотреба службеног положаја и овлаштења“, сматра да јавност није адекватно информисана и демантује наводе који су се појавили у медијима.
Демант преносимо у цјелости:
Поводом медијских натписа који су се протеклих дана појавили у јавности, а који се односе на наводно почињено кривично дјело у периоду док је господин Јанко Самарџић обављао функцију директора Јавног предузећа „Водовод“ а.д. Билећа, сматрамо неопходним да реагујемо ради истинитог и потпуног информисања грађана.
Прије свега, важно је нагласити да је у конкретном случају ријеч искључиво о полицијском извјештају који је, у складу са законском процедуром, достављен надлежном тужилаштву, без икакве одлуке о кривици. У овом тренутку не постоји оптужница, нити је утврђено постојање кривичне одговорности, што су поједини медији свјесно или несвјесно занемарили, стварајући у јавности утисак да је ријеч о завршеном и доказаном случају.
Посебно забрињава чињеница да господин Јанко Самарџић није контактиран, нити му је дата прилика да изнесе своју страну приче прије објављивања ових навода, чиме су прекршени основни професионални стандарди новинарске етике и објективног извјештавања. Умјесто провјере информација и сагледавања комплетног контекста, јавности је пласирана једнострана и сензационалистичка интерпретација.
Суштина цијелог случаја односи се на запошљавање мањег броја радника на оперативним, нужним и слабије плаћеним пословима, искључиво на радним мјестима предвиђеним важећом систематизацијом, а која су остала упражњена одласком претходно запослених радника у пензију или њиховим премјештањем на друга радна мјеста. Без попуњавања тих позиција, ЈП „Водовод“ а.д. Билећа није могло несметано да функционише.
Све одлуке донесене су искључиво у интересу континуираног и уредног снабдијевања грађана водом, без икакве намјере прибављања противправне користи било коме.
Тврдње о злоупотреби службеног положаја су правно неутемељене, јер је ријеч о одлукама које су биле нужне за функционисање система и које су донесене у складу са реалним потребама предузећа и важећим актима. Напомињемо да готово идентична пракса запошљавања постоји у свим оперативним системима и другим јавним институцијама.
Овим путем изражавамо најоштрији протест против покушаја дискредитације, гдје се редовно поступање и одговорно обављање посла настоји представити као афера без стварног основа у чињеницама и праву.
Господин Јанко Самарџић има пуно повјерење у рад надлежних институција и у потпуности је спреман да са њима сарађује како би се све околности сагледале објективно, законито и без политичких притисака.
Апелујемо на представнике медија да се уздрже од прејудицирања и да јавност информишу одговорно, тачно и професионално, уз пуно поштовање претпоставке невиности и права на одговор.
Портал АТВ полицијски извјештај о Јанку Самарџићу пренио је у цјелости, без откривања идентитета и других информација које Полицијска управа није званично доставила медијима.
