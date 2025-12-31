Logo
Путин честитао грађанима Нову годину: Ево шта им је пожелио у 2026.

Извор:

Sputnjik

31.12.2025

18:26

Коментари:

0
Путин честитао грађанима Нову годину: Ево шта им је пожелио у 2026.
Фото: Таnjug

Предсjедник Русије Владимир Путин честитао је грађанима Нову годину. Честитку су прво чули становници Камчатке и Чукотке.

Предсједник је у поруци грађанима рекао да руски народ својим успјесима пише нова поглавља у хиљадугодишњој историји земље.

Учесници Специјалне војне операције преузели су на себе одговорност да се боре за домовину, рекао је Путин и додао да Русија вјерује у своје борце и побједу.

дрон путин резиденција

Свијет

Русија показала дрон коришћен у нападу Путинову резиденцију

Милиони људи широм Русије су уз вас - мисле на вас, саосјећају се са вама, надају вам се. Уједињени смо у искреној, несебичној и преданој љубави према Русији, истакао је он.

''Желим вам здравље и срећу, узајамно разумијевање и просперитет, љубав која надахњује. Нека наша традиција, вјера, сјећање уједињују све генерације и увијек нам буду подршка'', наводи се у Путиновом традиционалном обраћању из Кремља.

putin lukasenko

Свијет

Лукашенко: Путину су "усијане главе" свашта предлагале, зна се гдје је резиденција Зеленског...

Према његовим ријечима, снага руског јединства дефинише суверенитет и безбједност Русије, њен развој и будућност.

Русија ће, како је истакао, остварити постављене циљеве и ићи напријед.

''Сви заједно чинимо једну велику породицу, јаку и јединствену и зато ћемо и даље радити и градити, остваривати постављене циљеве и ићи само напријед због наше дјеце и унука, због наше велике Русије'', рекао је он.

