Песков: Москва спремна да разговара о рјешењу за Украјину

Извор:

СРНА

19.11.2025

20:00

Коментари:

0
Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

Москва је спремна за разговоре о рјешењу украјинског питања, саопштено је из Кремља.

"Москва је отворена за наставак преговора", рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков новинарима.

Песков је напоменуо да је паузу у преговарачком процесу узроковао Кијев.

Дмитриј Песков

