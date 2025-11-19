Песков: Москва спремна да разговара о рјешењу за Украјину

Извор:
СРНА
19.11.2025
20:00
Москва је спремна за разговоре о рјешењу украјинског питања, саопштено је из Кремља.
"Москва је отворена за наставак преговора", рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков новинарима.
Песков је напоменуо да је паузу у преговарачком процесу узроковао Кијев.
