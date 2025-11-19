Logo
Колумбијски рониоци открили 200 килограма кокаина сакривеног испод брода

Извор:

Танјуг

19.11.2025

18:17

Колумбијски рониоци открили 200 килограма кокаина сакривеног испод брода
Фото: Pexels

Рониоци у Колумбији открили су велику количину кокаина испод брода који се спремао да исплови ка Европи, саопштила је Колумбијска морнарица.

Чланови посаде морнарице у луци Буенавентура на пацифичкој обали спровели су подводни преглед трговачког брода који је пловио ка Европи, заплијенивши више од 200 килограма кокаина, навели су војни званичници на друштвеним мрежама.

"Током подводног прегледа у уторак, рониоци из станице обалске страже пронашли су седам "сумњивих врећа" које су биле запечаћене и садржале су наркотике", саопштила је морнарица.

Званичници су објавили фотографије запљене, на којима се виде слике ронилаца који ваде дрогу, као и десетине пакета положених на земљи, преноси Си-Би-Ес њуз.

Владимир Путин

Свијет

Путин обавио љекарски преглед: Резултати одлични

На снимцима се виде и осумњичени који се предају и бивају извучени из воде.

Запљена се догодила само неколико дана након што је морнарица објавила да је конфисковала више од седам тона дроге из два глисера и још једног пловила, такозване "нарко подморнице", такође у Тихом океану.

Америчка управа за сузбијање дрога каже да око 90 одсто кокаина који стиже у САД долази из Колумбије.

Прошлог мјесеца, Трампова администрација је објавила да уводи санкције колумбијском предсједнику Густаву Петру и члановима његове породице, оптужујући га да је "дозволио да нарко-картели цвјетају".

