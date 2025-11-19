Фицо: Словачка разматра подношење тужбе

19.11.2025
Словачка разматра подношење тужбе против ЕУ због њених планова да обустави набавку руског гаса од 2028. године као резултат рата у Украјини, изјавио је словачки премијер Роберт Фицо.
Фицо је рекао да је затражио од министара економије, спољних послова и правде да анализирају опције за тужбу против ЕУ због обуставе испоруке руског гаса Словачкој.
"Влада ће сљедеће седмице разматрати документ у којем ћемо проучити могућност подношења тужбе",најавио је Фицо на телевизијској конференцији за новинаре.
Фицо је додао да ће све у великој мјери зависити од тога како ће Европска комисија испунити своје обавезе према Словачкој, које је преузела и директно потписала предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен.
Он није навео у ком временском оквиру би Словачка могла да тужи ЕУ, нити је објаснио на основу којег правног основа.
Словачка и Мађарска оштро су критиковале планове Европске комисије да постепено укине набавку руских енергената, јер су обје земље и даље у великој мјери зависне од испорука гаса и нафте из Русије и плаше се да ће скупље алтернативе нанијети штету њиховим економијама.
