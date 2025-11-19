Мађарска забранила производњу меса у лабораторији

Извор:
Мађарски парламент усвојио је закон којим се забрањује производња и комерцијализација лабораторијски узгојеног меса, укључујући производе добијене култивисањем животињских ћелија у лабораторијским условима.
Закон је прошао с 140 гласова за, 10 против и 18 суздржаних, чиме је Мађарска постала једна од првих европских држава која уводи свеобухватну забрану култивисаног меса. Мјера се односи на све фазе ланца снабдијевања – од производње и дистрибуције до маркетинга и продаје, пренијела је Анадолија.
Министарство пољопривреде Мађарске, које је снажно подржало забрану, тврди да лабораторијски узгојено месо може представљати пријетњу “традицији, прехрамбеној култури и домаћој пољопривредној производњи”.
Министар Истван Нагy раније је упозорио да такви производи “поткопавају вијековне прехрамбене навике и сигурност хране”.
Закон не обухвата биљне алтернативе, чија производња и продаја остаје дозвољена, наглашавајући да циљ мјере није ограничавање веганских и вегетаријанских производа.
Подршка је стигла из више политичких блокова – поред владајуће коалиције Фидесз–КДНП, за закон су гласали и заступници из Јоббика, Ми Хазанка и Парбесзеда.
Мађарска се овим потезом придружила Италији, која је 2023. године постала прва европска држава која је увела забрану лабораторијски узгојеног меса. Критичари, међутим, упозоравају да би строга ограничења могла успорити иновације и научна истраживања у прехрамбеном сектору, посебно у домену одрживе производње хране.
Заговорници култивираног меса тврде да ова технологија може смањити еколошки отисак, потрошњу ресурса и емисије стакленичких плинова, док мађарске власти истичу да “дугорочне посљедице по здравље и друштво нису довољно истражене”.
