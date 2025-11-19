Logo
Орбан: Апсурдан захтјев Фон дер Лајенове за додатно финансирање рата

СРНА

19.11.2025

08:46

Фото: Танјуг/АП

Премијер Мађарске Виктор Орбан оцијенио је да је апсурдан захтјев који је чланицама ЕУ упутила предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен за додатно финансирање Украјине и рата у тој земљи и поручио да ће одговор Будимпеште услиједити без одгађања.

Он је на Иксу написао да Фон дер Лајенова, ни мање ни више, тражи да се током двије године издвоји додатних 145 милијарди евра, што је 65 одсто годишњег економског прихода Мађарске, седам година пензија свих мађарских пензионера и готово три четвртине годишњег буџета ЕУ.

- То је астрономска сума која данас једноставно не постоји. Бриселски "магични трик" поново ће бити заједнички европски кредит, а тиме ће се осигурати да и наши унуци плаћају трошкове руско-украјинског рата - навео је Орбан.

Мађарски премијер напоменуо је да ЕУ очекује да у томе учествује и Мађарска, која је кажњена са милион евра дневно јер не жели да прихвати мигранте.

- Они то траже од земље која је финансијски кажњена због свог става о рату и родне идеологије. То је више него немогуће, категорички апсурдно. Одговор Мађарске услиједиће без одгађања - додао је Орбан.

