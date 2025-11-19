Logo
Италијанка Марија Захарова има проблем, јер - дијели име са портпаролком руског министарства

Танјуг

19.11.2025

08:27

Италијанка Марија Захарова има проблем, јер - дијели име са портпаролком руског министарства
Фото: Танјуг/АП

Држављанка Италије Марија Викторовна Захарова, која носи исто име као портпаролка Министарства спољних послова Русије, рекла је да због санкција ЕУ има кашњења у исплати плате и додатне провјере при банкарским трансакцијама и отварању рачуна.

Захарова живи у Италији од 2008. године и посједује италијанско држављанство.

Њено пуно име је Марија Викторовна Захарова, док портпаролка руског Министарства спољних послова користи патроним "Владимирова", али у италијанским документима користи само Марија Захарова јер у тој земљи не постоји систем патронима.

"Рачуни и картице су ми повремено блокирани, плата ми је стизала два до три дана касније него мојим колегама због свих провјера", изјавила је Захарова за портал РБК Русија.

Додала је да је сличан проблем имала и њена мајка, којој је требало две недјеље да јој одобре отварање банковне картице.

Захарова је истакла да не намјерава да мијења име или презиме због ових проблема.

Слични случајеви забиљежени су и раније у ЕУ, када су грађани који имају иста имена као особе под санкцијама суочени са кашњењем плата и замрзавањем рачуна.

Марија Захарова

imena

