Logo
Large banner

Очекује се нови пад продаје Тесле

Извор:

Танјуг

30.12.2025

22:21

Коментари:

0
Лого Тесла
Фото: Pixabay

Продаја произвођача електричних аутомобила Тесла пашће у четвртом кварталу, јер су губитак пореских олакшица у Сједињеним Америчким Државама и све вец́а конкуренција смањили потражњу, објавио је данас Ројтерс.

До тога долази чак и након што је компанија лансирала јефтиније верзије својих најпродаванијих електричних возила.

Томе је претходио нагли пад испорука у прва два квартала ове године када се извршни директор компаније Илон Маск суочио са негативним реакцијама због своје политичке реторике.

Продаја је мало побољшана у трећем кварталу захваљујући томе што су купци пожурили да остваре пореске олакшице прије него што су истекле у септембру.

Након свега, Тесла ће вјероватно објавити други узастопни годишњи пад испорука, при чему ће овогодишњи минус бити већи.

У октобру је Тесла лансирала нове верзије теренског возила "модел Y" и компактне лимузине "модел 3" под називом "стандард".

Они ће имати конкуренцију у приступачним електричним возилима произвођача Шевролет и Форд, за која се очекује да ће се појавити на тржишту у наредне двије године.

Аналитичари предвиђају да ће се продаја Тесле поправити наредне године, јер ће стандардне верзије, чија је цијена око 5.000 долара нижа од претходних основних модела, помоћи компанији да сачува обим производње у Европи и Азији, гдје кинеска електрична возила добијају на значају.

Очекује се да ће компанија у петак објавити податке о производњи и испорукама за четврти квартал и цијелу годину.

Подијели:

Таг:

Тесла

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Деценијски раст: Бакар све скупљи

Економија

Деценијски раст: Бакар све скупљи

2 ч

0
Пљачкаши банке однијели плијен вриједан 30 милиона евра

Економија

Пљачкаши банке однијели плијен вриједан 30 милиона евра

7 ч

0
Са БиХ тржишта повучена кружна пила, опасна за потрошаче

Економија

Са БиХ тржишта повучена кружна пила, опасна за потрошаче

8 ч

0
Солари доживљавају судбину смиља

Економија

Солари доживљавају судбину смиља

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Ер Чајна купује 60 Ербасових авиона за 9,5 милијарди долара

22

56

Турску ове године погодило 53.262 земљотреса

22

44

Партизан наставио црни низ у Евролиги

22

35

Након борбе с раком: Преминула унука Џона Ф. Кенедија

22

33

"Дизни" мора платити 10 милиона долара: Кршили приватност дјеце?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner