Очекује се нови пад продаје Тесле

Извор:
Танјуг
30.12.2025
22:21
Коментари:0
Продаја произвођача електричних аутомобила Тесла пашће у четвртом кварталу, јер су губитак пореских олакшица у Сједињеним Америчким Државама и све вец́а конкуренција смањили потражњу, објавио је данас Ројтерс.
До тога долази чак и након што је компанија лансирала јефтиније верзије својих најпродаванијих електричних возила.
Томе је претходио нагли пад испорука у прва два квартала ове године када се извршни директор компаније Илон Маск суочио са негативним реакцијама због своје политичке реторике.
Продаја је мало побољшана у трећем кварталу захваљујући томе што су купци пожурили да остваре пореске олакшице прије него што су истекле у септембру.
Након свега, Тесла ће вјероватно објавити други узастопни годишњи пад испорука, при чему ће овогодишњи минус бити већи.
У октобру је Тесла лансирала нове верзије теренског возила "модел Y" и компактне лимузине "модел 3" под називом "стандард".
Они ће имати конкуренцију у приступачним електричним возилима произвођача Шевролет и Форд, за која се очекује да ће се појавити на тржишту у наредне двије године.
Аналитичари предвиђају да ће се продаја Тесле поправити наредне године, јер ће стандардне верзије, чија је цијена око 5.000 долара нижа од претходних основних модела, помоћи компанији да сачува обим производње у Европи и Азији, гдје кинеска електрична возила добијају на значају.
Очекује се да ће компанија у петак објавити податке о производњи и испорукама за четврти квартал и цијелу годину.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму