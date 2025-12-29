Logo
Large banner

Солари доживљавају судбину смиља

Аутор:

Бојан Носовић

29.12.2025

19:34

Коментари:

0
Солари доживљавају судбину смиља
Фото: АТВ

Некада су у херцеговачком кршу ницале плантаже смиља, није се исплатило па је ово љековито биље трунуло. А онда је смиљоманију замијенила солар-манија.

Соларне електране ничу, а концесије само пљуште. Ове двије маније постају све сличније. Дижу се руке и од солара, АТВ-у то каже први човјек енерго система у Српској.

"Та енергија уопште није интересантна никоме, њене цијене су драстично пале до тога нивоа да више нису исплативе да се граде. Многи који су узели концесије на крају ће их морати вратити јер неће моћи никоме продати а камоли да их изграде. То је била нека помама када су биле високе цијене по 600 или 700 евра, људи су мислили да се то може исплатити за 3 године, међутим цијене су пале поготово соларне енергије", каже Лука Петровић, генерални директор ЕРС-а.

Према подацима које је АТВ-у доставило ресорно министарство, до сада су закључена 23 уговора о концесији за изградњу великих соларних електрана од тога броја је 19 у Херцеговини. Из одговора се закључује да су до сада изграђене само двије на подручју Билеће.

Укупна инсталисана снага изграђених соларних електрана у Републици Српској до децембра 2025. године износи око 380 MW, од тога око 70MW производе велике соларне електране. План је био много већи.

"Највећи број уговора о концесији за изградњу соларних електрана односи се на пројекте које реализују приватни инвеститори. Са њима су закључени уговори за соларне електране укупне инсталисане снаге 1364,9 MW, чија је укупна вриједност инвестиција око 2,29 милијарди КМ. Истовремено, четири уговора о концесији закључена са предузећима из система Електропривреде РС, за електране укупне инсталисане снаге 262,89 MW и укупне вриједности инвестиција од 392,7 милиона КМ", кажу из Министарства енергетике и рударства Републике Српске.

Ни ЕРС-ови соларни пројекти нису макли даље од концесије. У Српској је до сада саграђено више од 1.500 малих соларних електрана за које није потребна концесија. И ту се јавља проблем за њих више нема мјеста на дистрибутивној мрежи.

Тржиште Републике Српске је либерализовано, више је снабдјевача и произвођача који енергију не продају Електропривреди Српске већ су се одлучили за друге трговце. Зато је циљ ЕРС-а да у наредној години заживи модел “прозјумера”, да грађани уз помоћ солара сами производе струју коју троше.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

solarna elektrana

solarni paneli

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Из Индије дошао у Бањалуку због посла и боље будућности: Плату шаље кући, а научио и српски

Економија

Из Индије дошао у Бањалуку због посла и боље будућности: Плату шаље кући, а научио и српски

3 ч

3
Ко ће радити за плату од марку?

Република Српска

Ко ће радити за плату од марку?

3 ч

3
Дио општине Билећа без воде: ''У питању је велики квар, на терену смо''

Градови и општине

Дио општине Билећа без воде: ''У питању је велики квар, на терену смо''

3 ч

0
"За 5 минута ако не одеш, бићеш убијен": Бесправно заузимање земље широм ФБиХ

БиХ

"За 5 минута ако не одеш, бићеш убијен": Бесправно заузимање земље широм ФБиХ

3 ч

1

Више из рубрике

Из Индије дошао у Бањалуку због посла и боље будућности: Плату шаље кући, а научио и српски

Економија

Из Индије дошао у Бањалуку због посла и боље будућности: Плату шаље кући, а научио и српски

3 ч

3
Тражи се најмање 120.000 возача камиона: Фирме отказују робу, јер нема ко да вози

Економија

Тражи се најмање 120.000 возача камиона: Фирме отказују робу, јер нема ко да вози

3 ч

0
Ни Њемачка није као што је некад била: Највећи гиганти биљеже пад профита и запослености

Економија

Ни Њемачка није као што је некад била: Највећи гиганти биљеже пад профита и запослености

6 ч

0
Jahorina Planina Skijanje

Економија

Велика очекивања хотелијера од сезоне на Јахорини

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

19

Словенци запрепаштени: Опљачкано и уништено преко 100 гробова

22

17

Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

22

15

Чеда Јовановић признао да живи са Ацом, показао шта раде заједно

22

10

Нешто се чудно дешава на ушћу Неретве, стручњак забринут: "Никад их није било тако мало"

22

02

Црвена звезда добила позив од НБА

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner