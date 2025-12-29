Солари доживљавају судбину смиља

Аутор:Бојан Носовић
29.12.2025
19:34
Коментари:0
Некада су у херцеговачком кршу ницале плантаже смиља, није се исплатило па је ово љековито биље трунуло. А онда је смиљоманију замијенила солар-манија.
Соларне електране ничу, а концесије само пљуште. Ове двије маније постају све сличније. Дижу се руке и од солара, АТВ-у то каже први човјек енерго система у Српској.
"Та енергија уопште није интересантна никоме, њене цијене су драстично пале до тога нивоа да више нису исплативе да се граде. Многи који су узели концесије на крају ће их морати вратити јер неће моћи никоме продати а камоли да их изграде. То је била нека помама када су биле високе цијене по 600 или 700 евра, људи су мислили да се то може исплатити за 3 године, међутим цијене су пале поготово соларне енергије", каже Лука Петровић, генерални директор ЕРС-а.
Према подацима које је АТВ-у доставило ресорно министарство, до сада су закључена 23 уговора о концесији за изградњу великих соларних електрана од тога броја је 19 у Херцеговини. Из одговора се закључује да су до сада изграђене само двије на подручју Билеће.
Укупна инсталисана снага изграђених соларних електрана у Републици Српској до децембра 2025. године износи око 380 MW, од тога око 70MW производе велике соларне електране. План је био много већи.
"Највећи број уговора о концесији за изградњу соларних електрана односи се на пројекте које реализују приватни инвеститори. Са њима су закључени уговори за соларне електране укупне инсталисане снаге 1364,9 MW, чија је укупна вриједност инвестиција око 2,29 милијарди КМ. Истовремено, четири уговора о концесији закључена са предузећима из система Електропривреде РС, за електране укупне инсталисане снаге 262,89 MW и укупне вриједности инвестиција од 392,7 милиона КМ", кажу из Министарства енергетике и рударства Републике Српске.
Ни ЕРС-ови соларни пројекти нису макли даље од концесије. У Српској је до сада саграђено више од 1.500 малих соларних електрана за које није потребна концесија. И ту се јавља проблем за њих више нема мјеста на дистрибутивној мрежи.
Тржиште Републике Српске је либерализовано, више је снабдјевача и произвођача који енергију не продају Електропривреди Српске већ су се одлучили за друге трговце. Зато је циљ ЕРС-а да у наредној години заживи модел “прозјумера”, да грађани уз помоћ солара сами производе струју коју троше.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
3 ч3
Република Српска
3 ч3
Градови и општине
3 ч0
БиХ
3 ч1
Економија
3 ч3
Економија
3 ч0
Економија
6 ч0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
19
22
17
22
15
22
10
22
02
Тренутно на програму