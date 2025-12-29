Logo
Тражи се најмање 120.000 возача камиона: Фирме отказују робу, јер нема ко да вози

29.12.2025

18:48

Коментари:

0
Тражи се најмање 120.000 возача камиона: Фирме отказују робу, јер нема ко да вози

Њемачкој тренутно недостаје најмање 120.000 возача камиона, а многе транспортне компаније све више отказују испоруке јер немају довољно возача, изјавио је портпарол Федералног Удружења друмских превозника Дирк Енгелхарт медијима.

Према његовим ријечима, сваке године се пензионише између 30.000 и 35.000 возача камиона, а појави се само од 15.000 до 20.000 нових да их замијене, преноси "Шпигел".

Многи превозници више не учествују на тендерима пошто приход од очекиваног транспорта робе не би покрио трошкове, који су, како Енгелхарт објашњава, натпросјечно повећани усљед мањка возача.

folksvagen

Економија

Ни Њемачка није као што је некад била: Највећи гиганти биљеже пад профита и запослености

Ова појава већ оставља видљиве посљедице, па празни рафови који се често виде у продавницама нису само резултат немогућности ланца супермаркета и добављача да се договоре о цијени, већ и мањка возача камиона који превозе робу.

У Њемачкој се 80 одсто робе транспортује друмским саобраћајем.

njemacka zastava

Свијет

Готово 40 % Нијемаца вјерује да ће влада пасти прије истека мандата

Удружење друмских превозника не очекује да ће ову кризу ублажити такозвана аутономна возила која се крећу помоћу сензора, камера и вјештачке интелигенције, без возача за воланом.

Возачи камиона ће вјероватно остати незамјенљиви пошто су они истовремено у улози пратње и чувара робе која им је повјерена, наводи лист.

Коментари (0)
