Скандал у Њемачкој: Лопови украли статуу

Извор:
Танјуг
27.12.2025
17:31
Коментари:0
Непознати лопови украли су бронзану статуу Јохана Волфганга Гетеа испред школе у Хамбургу, а од кипа су остале само ципеле.
Према писању Билда, лопови су у ноћи између бадње вечери и Божића ушли у двориште школе и украли статуу која је ту постављена 2019. године.
Наводи се да то није прва крађа статуе у Хамбургу - претходно је украдена бронзана статуа голе дјевојке из 1949. године испред гимназије Албрехт-Тер.
Такође, у фебруару 2025. године, нестала је бронзана скулптура са гробља, али је пронађена у мају у Берлину заједно са отприлике 85 других бронзаних умјетничких дјела и за то се тренутно суди тројици мушкараца.
Најновији случај полиција још истражује, наводи се.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
20
04
19
37
19
36
19
34
19
33
Тренутно на програму