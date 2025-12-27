Logo
Large banner

Скандал у Њемачкој: Лопови украли статуу

Извор:

Танјуг

27.12.2025

17:31

Коментари:

0
Скандал у Њемачкој: Лопови украли статуу
Фото: Markus Spiske/Pexels

Непознати лопови украли су бронзану статуу Јохана Волфганга Гетеа испред школе у Хамбургу, а од кипа су остале само ципеле.

Према писању Билда, лопови су у ноћи између бадње вечери и Божића ушли у двориште школе и украли статуу која је ту постављена 2019. године.

Наводи се да то није прва крађа статуе у Хамбургу - претходно је украдена бронзана статуа голе дјевојке из 1949. године испред гимназије Албрехт-Тер.

Такође, у фебруару 2025. године, нестала је бронзана скулптура са гробља, али је пронађена у мају у Берлину заједно са отприлике 85 других бронзаних умјетничких дјела и за то се тренутно суди тројици мушкараца.

Најновији случај полиција још истражује, наводи се.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

Statua

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Месо одрезак кухиња

Савјети

Маринада је прошлост, ово воће ће омекшати месо

2 ч

0
Афричка унија одбацила признање Сомалиленда као независне држав

Свијет

Афричка унија одбацила признање Сомалиленда као независне држав

2 ч

0
Језиво! Кремирано погрешно тијело

Свијет

Језиво! Кремирано погрешно тијело

3 ч

0
Објављен снимак хапшења руског дипломате који је осуђен због шпијунаже за САД

Свијет

Објављен снимак хапшења руског дипломате који је осуђен због шпијунаже за САД

3 ч

0

Више из рубрике

Афричка унија одбацила признање Сомалиленда као независне држав

Свијет

Афричка унија одбацила признање Сомалиленда као независне држав

2 ч

0
Језиво! Кремирано погрешно тијело

Свијет

Језиво! Кремирано погрешно тијело

3 ч

0
Објављен снимак хапшења руског дипломате који је осуђен због шпијунаже за САД

Свијет

Објављен снимак хапшења руског дипломате који је осуђен због шпијунаже за САД

3 ч

0
Москва поручује Европи: Ако ваши војници крену у Украјину нека понесу бијелу заставу

Свијет

Москва поручује Европи: Ако ваши војници крену у Украјину нека понесу бијелу заставу

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

04

"Г*вна једна, ј**ем вас у уста сељачка...": Бура у АБА лиги

19

37

Ковачевић: Наставићемо да егзистирамо на вољи српског народа

19

36

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 70.291 пут

19

34

Хуманост на дјелу, квад клубови обрадовали малишане

19

33

Погинуо мушкарац када се враћао из лова: Одлагао пушку, па случајно испалио метак у човјека

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner