Ни Њемачка није као што је некад била: Највећи гиганти биљеже пад профита и запослености

Извор:

Танјуг

29.12.2025

16:15

Ни Њемачка није као што је некад била: Највећи гиганти биљеже пад профита и запослености

Њемачки гиганти индустрије, од Фолксвагена до Сименса, биљеже благи раст прихода у овој години, али се истовремено суочавају са падом профита и запослености, показује данас објављена анализа компаније Ернст и Јанг (ЕY).

За првих девет мјесеци 2025. године, збирни оперативни профит (ЕБИТ) 100 компанија са највећим приходима у Њемачкој пао је 15 одсто међугодишње, на 102 милијарде евра.

Више од половине фирми остварило је нижи профит него годину дана раније, што представља трећи узастопни пад добити, преноси Виршафтсвохе.

Укупни приходи су притом порасли за 0,6 одсто на око 1,55 билиона евра, али је тај раст слабији од инфлације.

Пад добити посебно погађа кључне индустријске гране. Аутомобилски концерни Фолксваген, Бе-Ем-Ве и Мерцедес-Бенц забиљежили су пад оперативне добити од чак 46 одсто, док је хемијска индустрија трпи још снажнији удар, уз стрмоглави пад профита од 71 одсто.

njemacka zastava

Свијет

Готово 40 % Нијемаца вјерује да ће влада пасти прије истека мандата

Насупрот томе, технолошке компаније готово су удвостручиле добит, а сектор здравства остварио је раст профита од око 40 одсто.

Криза се одражава и на тржиште рада, пошто је у првих девет мјесеци 2025. укинуто око 17.500 радних мјеста, док је од 2023. број запослених у овим компанијама смањен за приближно 100.000.

Највећи послодавац у Њемачкој је надаље Фолксваген са око 633.000 запослених, испред ДХЛ-а и Сименса.

Ернст и Јанг упозорава да се запошљавање успорава, нарочито у администрацији у Њемачкој, дјелимично и због све шире примјене вјештачке интелигенције.

радник-посао-рад-брусилица-брушење-

Економија

Никад већа потражња радника у најјачим свјетским економијама, а све мање их долази

Као главни разлози лоших резултата наводе се слаба коњунктура, геополитичке тензије, америчка трговинска политика и раст конкуренције из Кине, што посебно погађа извозно оријентисану њемачку индустрију.

Ернст и Јанг процјењује да ће главни покретачи раста њемачке привреде у 2026. бити сектори технологије, финансија и одбрамбена индустрија.

Њемачка

Гигант

nezaposlenost

Радници

Коментари (0)
