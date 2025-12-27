Њемачки медији: Сусрет Зеленског с Трампом ће бити неуспјешан

Извор:
Спутник Србија
27.12.2025
16:06
Коментари:0
Сусрет Владимира Зеленског и америчког предсједника Доналда Трампа неће бити успјешан јер за Трампа Украјина представља препреку нормализацији односа са Русијом , пише њемачки "Билд".
За Трампа је Украјина непријатна препрека на путу нормализације односа са Русијом што је његов основни геополитички циљ - сматра експерт за безбједност Питер Нојман.
Према његовим ријечима Трамп не доживљава Зеленског као неког равног себи. Мале су шансе да ће њихов предстојећи сусрет довести до неког значајнијег напретка у корист Украјине.
Свијет
Бијела кућа потврдила Трампов састанак са Зеленским
Нојман каже да ће се ти разговори сматрати успјешним већ у случају ако Зеленски успије да убиједи америчког предсједника да је Кијев спреман на компромис.
Састанак ће се одржати сутра 28. децембра у 21 час по средњоевропском времену у Трамповој резиденцији на Флориди.
Свијет
49 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
48
16
33
16
13
16
06
16
03
Тренутно на програму