Њемачки медији: Сусрет Зеленског с Трампом ће бити неуспјешан

Извор:

Спутник Србија

27.12.2025

16:06

Фото: Танјуг/АП

Сусрет Владимира Зеленског и америчког предсједника Доналда Трампа неће бити успјешан јер за Трампа Украјина представља препреку нормализацији односа са Русијом , пише њемачки "Билд".

За Трампа је Украјина непријатна препрека на путу нормализације односа са Русијом што је његов основни геополитички циљ - сматра експерт за безбједност Питер Нојман.

Према његовим ријечима Трамп не доживљава Зеленског као неког равног себи. Мале су шансе да ће њихов предстојећи сусрет довести до неког значајнијег напретка у корист Украјине.

трамп зеленски

Свијет

Нојман каже да ће се ти разговори сматрати успјешним већ у случају ако Зеленски успије да убиједи америчког предсједника да је Кијев спреман на компромис.

Састанак ће се одржати сутра 28. децембра у 21 час по средњоевропском времену у Трамповој резиденцији на Флориди.

(sputnikportal.rs)

Доналд Трамп

Володимир Зеленски

sastanak

