Слала себи пријетеће поруке, па оптужила бившег мужа

Извор:
Телеграф
17.01.2026
08:44
Жена из Букурешта ухапшена је након што је полиција утврдила да је сама себи слала пријетеће поруке и за то лажно оптужила свог бившег мужа, припадника војске, што је изазвало велику полицијску акцију.
Истрага је покренута почетком године, када се жена јавила полицији тврдећи да је жртва озбиљних пријетњи усмјерених и на њу и на њено дијете. Истражитељима је доставила више порука изузетно насилног садржаја и као починиоца означила бившег супруга, војника из Ватра Дорнеја, водника вода. Случај је у први мах оцењен као веродостојан, посебно јер је против мушкарца раније била издата заштитна мјера.
На основу пријаве, полиција је извршила рацију у његовој кући у Сучави и привела га на испитивање у Букурешт. Мушкарац је негирао било какву умијешаност, а накнадне техничке и оперативне провјере потврдиле су да спорне поруке није слао он.
Истражитељи су потом утврдили да је жена детаљно испланирала читаву превару, купила је посебну СИМ картицу, користила други мобилни телефон и сама себи слала пријетње, како би лажно теретила бившег мужа и осветила му се.
"На основу прикупљених доказа, 35-годишња жена је задржана 24 сата, након чега је суд одредио мјеру судског надзора у трајању од 60 дана", изјавила је портпаролка полиције главног града Каталина Тома.
Иначе, бивши супруг није непознат правосудним органима. Раније је условно осуђен на годину и четири мјесеца затвора због вожње под дејством дрога и без дозволе, а тужилаштво га доводи у везу и са мрежама за дистрибуцију наркотика у периоду 2023–2024. године. Војни суд у Јашију га је такође осудио на шест мјесеци затвора због дезертерства, преноси "Телеграф".
