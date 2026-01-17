Ђоковић открио шта му недостаје да би срушио Синера и Алкараза

Извор:
Српски тенисер Новак Ђоковић одржао је уводну конференцију за медије пред старт Аустралијан опена, првог Грен слема у сезони.
Мечеви главног жријеба турнира у Мелбурну стартују у ноћи између суботе и недјеље, док ће Новак свој меч првог кола против едра Мартинеса играти тек у понедјељак у вечерњем дијелу програма.
"Срећна Нова година свима! Сјајно је што сам опет ту. Ово ми је 21. пут, што је невјероватно. Још 2005. сам се овдје први пут квалификовао за слем, играо увече на Род Лејверу са Сафином, који је послије освојио титулу. Дуго и успјешно путовање. Увијек волим да играм у Аустралији, не зову га Хепи Слем џабе. Не узимам здраво за готово ниједну прилику, надам се да ћу извући највише из себе", рекао је Ђоковић на старту конференције.
Иза њега је дуга пауза и доста времена за опоравак.
"Завршио сам сезону у првој недјељи новембра, много је прошло од посљедњег званичног меча. Узео сам више времена да изградим опет своје тијело и да се спремим. У посљедње две године то је био највећи проблем, то и брзина опоравка. Имао сам мали проблем физички који ме је спријечио да идем у Аделејд, али засад је овдје све супер. Увијек има нешто у животу тенисера, неки проблемчић, али генерално се јако добро осјећам", додао је Ђоковић.
Упитан је и да ли је ово коначно тренутак када ће подићи по 25. пут у каријери трофеј једног Грен слема.
"Много се прича о 25. слему, али више се усредсређујем на оно што сам веч постигао, није ни 24 лош број. Желим да мало смањим притисак на себе… Увијек је ту притисак, али не желим да имам нити осјећам тај менталитет ‘сад или никад’. Као што сам рекао, захвалан сам на прилици коју имам, поготово овдје гдје сам узео десет титула. Прошле године сам имао сјајну побједу над Карлосом. Знам да кад сам здрав и када сложим слагалицу, могу да побиједим било кога. Да немам ту врсту самопоуздања, не бих ни причао сад овдје с вама. И даље имам жељу. Знам да су Синер и Алкараз на другом нивоу у односу на друге, али то не значи да нико други нема шансу", сматра Ђоковић.
Ни не жели да размишља о одласку у пензију и стварима због којих би жалио ако повуче тај потез.
"Не знам да ли бих се сагласио с тиме. Неки спортисти жале за тиме што можда нису остварили неки циљ, али велики је број оних спортиста, барем оних које сам ја слушао, који цијене оно што су урадили. Све је ствар личне перспективе. Ја сам посљедњи који би требало да се жали, оборио сам мање-више сваки рекорд, захвалан сам тенису на прилици да живим сан, путујем свијетом... Успјеси су највећи мотив и звијезда водиља, али није то једино – интеракција с људима, љубав према игри, адреналин кад се излази на терен, то је као дрога, мислим да се и многи други спортисти слажу с тиме. Често ме питају када ће да дође крај за мене, али још не размишљам о томе, ту сам и такмичим се. Када ми то сазри у глави, подијелићу то с вама, и онда можемо да причамо о опроштајној турнеји, али сада сам и даље број четири на свијету, такмичим се са најбољима на свијету, нема потребе за том дискусијом", наставио је Новак.
За крај, признао је да заостаје за Јаником Синером и Карлосом Алкаразом.
"Не знам шта другима недостаје, али мени недостаје мало снаге у ногама у завршници слемова… Ипак, дефинитивно дајем све од себе, мислим да сам био добар изазивач. Изгубио сам три од четири полуфинала од Синера и Алкараза, нема потребе да их хвалимо, сви знамо да су доминантна снага у тенису и колико су добри. Број четири сам на свијету, а нисам усредсређен на то, и то је сјајна ствар, а и важно је због жријеба. Знам да је мој приоритет брига о тијелу. Покушавам да сваки меч третирам као финале, али и да градим ’моментум’ и да не трошим беспотребно енергију. Надам се да ћу добити шансу да играм с њима", закључује Новак.
