Вратио се Федерер и разбио доскорашњег Топ 10 играча!

Извор:
Б92
16.01.2026
08:29
Коментари:0
Роџер Федерер вратио се на тениске терене како би на Аустралијан опену одиграо тренинг-меч са Каспером Рудом.
Федерер, који се пензионисао прије три године и сада већ има пуне 44, био је гост овогодишњег Аустралијан опена.
Он је имао конференцију за медије, неке друге активности за јавности, биће дио званичне церемоније отварања, а поред осталог одиграо је и један тренинг-меч на "Род Лејвер арени".
Друштво
Славимо великог пророка: Према предању само једно његово пророчанство се још није остварило
У питању је био тај-брејк са Каспером Рудом, тренутно 13. тенисером света, а до скора дугогодишњим Топ 10 играчем, некада чак и другим на свијету.
И 44-годишњи Роџер Федерер је разбио Каспера Руда – било је 7:2 у тај-брејку, на опште одушевљење свих на трибинама, али и на друштвеним мрежама.
(б92)
Тенис
23 ч0
Тенис
1 д0
Тенис
2 д2
Тенис
2 д0
Тенис
23 ч0
Тенис
23 ч0
Тенис
1 д0
Тенис
1 д0
Најновије
Најчитаније
08
47
08
44
08
31
08
29
08
24
Тренутно на програму