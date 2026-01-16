Logo
Large banner

Вратио се Федерер и разбио доскорашњег Топ 10 играча!

Извор:

Б92

16.01.2026

08:29

Коментари:

0
Вратио се Федерер и разбио доскорашњег Топ 10 играча!
Фото: Tanjug/AP/Dita Alangkara

Роџер Федерер вратио се на тениске терене како би на Аустралијан опену одиграо тренинг-меч са Каспером Рудом.

Федерер, који се пензионисао прије три године и сада већ има пуне 44, био је гост овогодишњег Аустралијан опена.

Он је имао конференцију за медије, неке друге активности за јавности, биће дио званичне церемоније отварања, а поред осталог одиграо је и један тренинг-меч на "Род Лејвер арени".

Крст

Друштво

Славимо великог пророка: Према предању само једно његово пророчанство се још није остварило

У питању је био тај-брејк са Каспером Рудом, тренутно 13. тенисером света, а до скора дугогодишњим Топ 10 играчем, некада чак и другим на свијету.

И 44-годишњи Роџер Федерер је разбио Каспера Руда – било је 7:2 у тај-брејку, на опште одушевљење свих на трибинама, али и на друштвеним мрежама.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Rodžer Federer

tenis

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Ђоковић се огласио због аматера који је побиједио Јаника Синера и освојио "Гренд слем" у Аустралији

23 ч

0
Срби сазнали прве ривале на Аустралијан опену: Ђоковић на Шпанца у првом колу

Тенис

Срби сазнали прве ривале на Аустралијан опену: Ђоковић на Шпанца у првом колу

1 д

0
Проблеми пред Аустралијан опен: Новак Ђоковић на тренингу издржао само 12 минута

Тенис

Проблеми пред Аустралијан опен: Новак Ђоковић на тренингу издржао само 12 минута

2 д

2
Тенисерка објавила голишаву фотку из купатила и шокирала јавност

Тенис

Тенисерка објавила голишаву фотку из купатила и шокирала јавност

2 д

0

Више из рубрике

Ђоковић побиједио Тијафоа у егзибиционом мечу у Мелбурну

Тенис

Ђоковић побиједио Тијафоа у егзибиционом мечу у Мелбурну

23 ч

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Ђоковић се огласио због аматера који је побиједио Јаника Синера и освојио "Гренд слем" у Аустралији

23 ч

0
Срби сазнали прве ривале на Аустралијан опену: Ђоковић на Шпанца у првом колу

Тенис

Срби сазнали прве ривале на Аустралијан опену: Ђоковић на Шпанца у првом колу

1 д

0
Олга Даниловић се пласирала у четвртфинале

Тенис

Олга Даниловић се пласирала у четвртфинале

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

47

Николија отпратила Рељу са Инстаграма у јеку прича о наводној афери с Анитом

08

44

Сијарто: Реална шанса да се постигне договор да МОЛ преузме удио у НИС-у

08

31

Хорор: Док је касапио баку пред унуком, монструм урлао језиву пријетњу; Саслушани свједоци из зграде

08

29

Вратио се Федерер и разбио доскорашњег Топ 10 играча!

08

24

Норвежани бијесни због Милановићеве изјаве

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner