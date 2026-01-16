Славимо великог пророка: Према предању само једно његово пророчанство се још није остварило

16.01.2026
Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог пророка Малахија.
Он је, како кажу предања, прорекао долазак Јована Крститеља и Страшног суда чак 500 година прије Христа, прије него што се то и догодило!
Малахије се сматра посљедњим пророком прије доласка Јована Крститеља. Родио се послије повратка Јевреја из ропства у Вавилону. Био је несвакидашње љепоте.
По предању, народ га је називао анђелом, можда због његове спољашње љепоте или због душевне чистоте, или због дружења са анђелом Божјим.
Он је тврдио да често разговара са анђелима. Оно што му је анђео рекао, Малахија је касније препричавао људима.
Испрва су били сумњичави, али како су његова предвиђања и поруке почеле да се остварују, почели су много да га цијене и поштују.
Једино његово пророчанство које се није остварило, јесте она о Страшном суду, да ће стићи казна све оне који не живе по божијим законима и заповјестима.
Молитва овом свецу кратка је и једноставна, али дјелотворна. Изговорите му ове ријечи:
"Пророка Твога Малахија, успомену Господе славимо, зато Те молимо, спаси душе наше."
(Телеграф.рс)
