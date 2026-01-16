У Српској рођено по 15 дјевојчица и дјечака

16.01.2026
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 30 беба, по 15 дјевојчица и дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Десет беба рођено је у Бањалуци, седам у Добоју, пет у Бијељини, по двије у Фочи, Источном Сарајеву, Приједору и Зворнику.
У Бањалуци је рођено седам дјечака и три дјевојчице, у Добоју пет дјечака и двије дјевојчице, у Бијељини четири дјевојчице и дјечак, у Фочи и Источном Сарајеву по двије дјевојчице, а у Приједору и Зворнику по један дјечак и по једна дјевојчица.
Порода није било у породилиштима у Требињу, Градишци и Невесињу.
