У Српској рођено по 15 дјевојчица и дјечака

16.01.2026

08:03

Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 30 беба, по 15 дјевојчица и дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Десет беба рођено је у Бањалуци, седам у Добоју, пет у Бијељини, по двије у Фочи, Источном Сарајеву, Приједору и Зворнику.

У Бањалуци је рођено седам дјечака и три дјевојчице, у Добоју пет дјечака и двије дјевојчице, у Бијељини четири дјевојчице и дјечак, у Фочи и Источном Сарајеву по двије дјевојчице, а у Приједору и Зворнику по један дјечак и по једна дјевојчица.

Порода није било у породилиштима у Требињу, Градишци и Невесињу.

беба

porođaj

