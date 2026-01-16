Све стаје 26. јануара: Возачи камиона најавили блокаду 14 граничних прелаза према ЕУ

16.01.2026
Возачи камиона из Србије и БиХ најавили су потпуну блокаду теретних граничних прелаза ка Европској унији 26. јануара због проблема које им ствара нови Entry-Exit sistem (EES), који биљежи улазак и излазак превозника.
Биће блокирано 14 граничних прелаза укључујући и Прешево, а на овај драстичан корак камионџије су се одлучиле након што Брисел није уважио захтеве и сугестије превозника о олакшавању процедура на границама.
Како је нагласио Неђо Мандић, предсједник Удружења за међународни транспорт Србије протести не односе на путничке прелазе, већ искључиво на теретне терминале гдје ће камиони бити паркирани тако да неће бити могуће улазити или излазити са робом.
Како је за Бизнис Курир појаснио Мандић, данас ће у Београду одржати конференцију за медије представници Пословног удружења "Међународни транспорт" Београд, Конзорцијума "Логистика Босне и Херцеговине" и Удружења међународних превозника терета Црне Горе на којој ће изнијети више детаља о самом протесту, али и упозорити на дугорочне посљедице које ће почети да трпе привреде Србије, БиХ и Црне Горе након што од 10. априла у потпуности ступи на снагу ЕЕС систем.
Практично то значи забрану уласка у земље Шенгена српским, бх. и црногорским возачима због прекорачења броја дозвољених дана само зато што су радили свој посао. То за посљедицу може имати потпуно урушавање транспорта односно увоза и извоза што ће погодити регионалну привреду и трговину, те нанети огромну штету свима, док се возачима угрожава право на рад и егзистенцију.
Како упозоравају превозници највећи проблем је недостатак инфраструктуре, обученог особља као и неприлагођености теретних терминала новим ЕЕС процедурама. Због тога возачи на границама чекају сатима што има ланчани ефекат на снабдијевање и извоз. Умјесто да се дигитализацијом убрза проток робе ЕЕС систем ствара додатне баријере за превознике из земаља ван ЕУ уз озбиљне посљедице по регионалну привреду.
Како је више пута истицао Мандић, они су слали писма Европској комисији и властима у Србији и БиХ, тражили су састанке са надлежнима у Бриселу, али конкретних одговора није било због чега су одлучили да радикализују протест. Примјена ЕЕС система што подразумијева биометријску регистрацију возача, провјеру боравка у претходних 180 дана и усклађивање података у више база већ је довело до километарских колона камиона и вишесатних чекања на границама посебно на најфрекветнијим прелазима према Мађарској, Хрватској и Бугарској.
Возачи се жале и на проблем различитог тумачења закона из Брисела што зависи од националних служби самих држава чланица ЕУ, па се догађа да возач са камионом прође једну границу, али да буде враћен са сљедеће што додатно успорава и компликује прелазак граница.
Европски систем уласка/изласка (ЕЕС) почео је са постепеном примјеном 12. октобра 2025. године, а пуна имплементација очекује се 10. априла 2026. године. Циљ је да се на границама печатирање пасоша замјени електронским биљежењем биометријских података (фотографија и отисци) за држављане земаља ван ЕУ.
Циљ је био да се дигитализацијом убрза процес евидентирања улаза и излаза путника, али се у пракси догодило супротно и ЕЕС систем је изазвао огромне гужве на свим граничним прелазима и то не само на теретним већ и путничким терминалима. ЕЕС систем је уведен као модернизација контроле спољних граница земаља ЕУ како би се спречило прекорачење дозвољеног боравка и илегалних улазака у земље Шенгена.
